Başkan Özden’den Başkan Yaman’a ziyaret

Bilecik’in Yenipazar İlçe Belediye Başkanı İhan Özden, Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı makamında ziyaret etti.

Bilecik’in Yenipazar İlçe Belediye Başkanı İhan Özden, Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı makamında ziyaret ederek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, “Yenipazar ilçemizin Belediye Başkanı İlhan Özden bizleri ziyaret ettiler. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.