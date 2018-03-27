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Başkan Özen ödüle layık görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 16:29 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen, ’Eskişehir Tanıtım Ödülü’ kapsamında ödül aldı.Eskişehir Tanıtım Grubu Himayesi’nde İstanbul Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Eskişehir Tanıtım Ödülü töreninde bürokrasi, sanat, siyaset, yerel yönetim, sivil toplum, müzik, cemiyet gibi alanlarda ödüller sahibini buldu.

Başkan Özen ödüle layık görüldü

Eskişehir’in Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen, ’Eskişehir Tanıtım Ödülü’ kapsamında ödül aldı.
Eskişehir Tanıtım Grubu Himayesi’nde İstanbul Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Eskişehir Tanıtım Ödülü töreninde bürokrasi, sanat, siyaset, yerel yönetim, sivil toplum, müzik, cemiyet gibi alanlarda ödüller sahibini buldu. Programda Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen de ödüle layık görüldü. Birçok isme ödüllerin takdim edildiği gecede Başkan Özen’e ödülünü Tanıtım Grubu Başkanı Orhan Arat verdi.

Başkan Özen ödüle layık görüldü

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