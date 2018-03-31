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Başkan Özen’den Ordu Valisi Yavuz’a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 18:48 | Son Güncelleme

Muş’un Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen, Ordu Valisi Seddar Yavuz’a nezaket ziyaretinde bulundu.Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen, Muş’ta 2 yıl görev yapan Muş eski Valisi Seddar Yavuz’u Ordu Valiliğinde ziyaret etti.

Başkan Özen’den Ordu Valisi Yavuz’a ziyaret

Muş’un Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen, Ordu Valisi Seddar Yavuz’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen, Muş’ta 2 yıl görev yapan Muş eski Valisi Seddar Yavuz’u Ordu Valiliğinde ziyaret etti. Yapılan ziyarette Hasköylü ve Muşlu vatandaşların Seddar Yavuz’a selamını ileten Başkan Özen, yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu. Burada Vali Yavuz ile bir süre sohbet eden Başkan Özen, kapılarının her zaman Vali Seddar Yavuz’a sonuna kadar açık olduğunu hatırlattı. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ordu Valisi Seddar Yavuz ise, nazik ziyaretlerinden dolayı Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen’e teşekkür ederek, "Muş Hasköy Belediye Başkanımız, kardeşim Mürsel Özen misafirimizdi. Göklerinde Merhum Sultan Alparslan’ın ve Kutlu Askerlerinin Ruhaniyetinin Dolaştığı Kadim Şehir Muş’a ve Muşlulara selam ve sevgiler" ifadelerini kullandı.

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