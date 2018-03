Başkan Özgökçe’den ‘18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ‘18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Başkan Özgökçe, vatan topraklarını savunmak ve korumak için canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerin anılması bakımından önemli ve anlamlı bir gün olduğunu söyledi. Çanakkale’nin, yenilmez denilen orduların dize getirildiği, dünyanın en güçlü silahlarına karşı süngü takarak savaşan bir milletin kazandığı zafer olduğunu kaydeden Başkan Özgökçe, mesajında, “Çanakkale’de kazanılan zafer; iman, vatan sevgisi, dayanışma, kardeşlik, birlik ve beraberlik duyguları, zamanın en güçlü ve donanımlı ordularına karşı koymada en önemli faktörler olmuştur. Hangi etnik kökene mensup olursak olalım, Türk, Kürt, Laz, Çerkez ayrımı yapmadan Çanakkale’de gösterdiğimiz bu birlik, beraberlik ve dayanışmaya milletçe bugün de başta Afrin olmak üzere içerde ve dışarda ne kadar ihtiyacımızın olduğunu çok iyi idrak etmemiz gerekiyor. Çanakkale’de şahlanan ruh, inancımızın ve mukederatımızın ve müktesabatımızın oluşturduğu ruhtur. Bu ruh, dinin, vatanın, namusun, bayrağın kısaca bizi biz yapan öz değerlerin en zor şartlarda bile, ölüm pahasına feda edilmeyeceğini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu ruhu yaşattığımız müddetçe ulaşamayacağımız hiçbir hedef, başaramayacağımız hiçbir iş, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele, çözemeyeceğimiz hiçbir problem kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Çanakkale’yi Çanakkale yapan, cepheye gönderdiği oğluna ‘Ya şehit ol, ya gazi’ diyen analarımızdır"

Elde ettiği bu zaferin, sadece kazanılmış bir savaş olarak görülmemesi gerektiğini de vurgulayan Başkan Özgökçe, etkileri ve sonuçları itibariyle neler götürüp-getirdiğine iyi bakılması gerektiğini söyledi. Başkan Özgökçe, mesajının devamında, “Bilinmelidir ki, bu zafer kolay elde edilmemiş, bu cennet vatanda tüm zenginlikleriyle birlikte varlığının devamı, bu savaşın kazanılması ile mümkün olmuştur. Çanakkale savaşları, maneviyatın maddiyatı yendiği yer olma özelliği ile dünya tarihi üzerinde de büyük etkilere neden olmuştur. Asırlardır Avrupalılar tarafından sömürülen ülkelerin bağımsızlık fikrinin kuvvetlenmesine yardımcı olmuştur. Çanakkale Zaferi 103 yıl önce Türkiye’nin kaderini olumlu yönde değiştirmekle kalmayıp, dünyanın özellikle bu düşünce yapısının değişimine de büyük etki etmiştir. 276 kiloluk top mermisini sırtında taşıyan Seyit Onbaşı ve arkadaşlarının göstermiş olduğu kahramanlık, dünyada emsalinin çok az görülebileceği bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale’yi Çanakkale yapan, cepheye gönderdiği oğluna ‘Ya şehit ol, ya gazi’ demek suretiyle, vatanın her bir karış toprağını evladının canından üstün tutan analarımızdır. Vatanın ehemmiyet ve önemini bu son iki yılda gençlik çok iyi anladı ve anlıyor ki; binlerce şehidin kanlarıyla sulanan topraklara yüzyıl önce olduğu gibi aynı haçlı zihniyeti bugünde aynı emellerinden halen vaz geçmemişlerdir. Günümüzde de Esed’in gerek Doğu Guta’da gerekse de sınırlarımıza yakın bölgelerde haçlılar ile birlikte kendi halkına uyguladığı zulümler, toplu katliamlar ve işkenceler göstermiştir ki sözde müttefiklerimiz AB ve ABD’nin maskeleri düşmüştür. Başta bölge halkımız ve tüm dünya gördü ki Avrupa ve Amerika tam anlamıyla ikiyüzlü bir durumda kalmışlardır” ifadelerini kullandı.

"Bu vatan, bizlere şehit ve gazilerimizin en kutsal emanetidir"

Yayımladığı mesajında Türk halkının, TSK önderliğinde Çanakkale’de olduğu gibi 15 Temmuz 2016’da da yekvücut halinde içteki ve dıştaki işgalci ve hain kuvvetlere gereken cevabı verdiğinin altını çizen Özgökçe, “Bu emperyalist oyunlara halkımız Çanakkale’de, 15 Temmuz’da olduğu gibi yurdun her tarafında gösterdiği ve sonsuza kadar da devam edecek vakarlı birlik-beraberlik, kardeşlik, muhabbet ve uhuvvet sayesinde her zaman olduğu gibi bugün de, yarın da aynı cevabı verecektir. Özellikle 15 Temmuz 2016 sonrası ve devam eden bölücü terör saldırıları sonrası 27 gün boyunca 81 il ve yurt dışında oluşan milli irade ruhu ve Yenikapı’da taçlanan Çanakkale ruhuyla daha çok sahip çıkacaktır. Uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan bu vatan, bizlere şehit ve gazilerimizin en kutsal emanetidir. Cennet ülkemizin ikinci kurtuluş mücadelesi olan 15 Temmuz 2016 Cuma gecesi sonrası Türkiye’nin bu gün varlığının ve payidar olmasının Başkomutan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere meydanlarda şehadet şerbeti için 250 kahraman ile iki bin kişinin de gazilik unvanını ziyadesiyle hak etmiştir. Çünkü 15 Temmuz darbe girişimi, iç ve dış şer güçler tarafından resmen Türkiye’yi bölmeye ve parçalamaya yönelik bir harekettir. Kendi insanının üzerine kendi F16’sı, helikopteri, tankı, tüfeği ile ölüm yağdıran, kendi Cumhurbaşkanını, Başbakanını, meclis başkanı ve milletvekillerini, belediye başkanlarını öldürmeyi planlayan vatan hainlerini sadece 15 Temmuz’da gördü. Devletimiz, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin paha biçilmez fedakârlıkları sayesinde daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir. Üzerinde yaşadığımız bu kutsal vatan topraklarını bizlere armağan eden, ecdadımızın varlığının, birliğinin ve beraberliğinin sembolleri aziz şehitlerimizi tekrar rahmet ve minnetle anıyor, şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.