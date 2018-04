Başkan Özgökçe’den ‘Sağlık Haftası’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, 7-13 Nisan tarihleri arasında kutlanan ‘Sağlık Haftası’ münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Cenab-ı Allah’ın insana dünya hayatında bahşettiği ve hiçbir şey ile değiştirilemeyecek olan sağlığın, tıpkı vakit gibi, gençlik gibi maalesef kaybedilince değeri bilindiğini ifade eden Başkan Özgökçe, sağlığın; huzurlu, mutlu, müreffeh ve başarılı bir toplum için son derece önemli olduğunu kaydetti. Başkan Özgökçe, “Ancak fertleri sağlıklı olan toplumlar; sağlıklı ve mutlu olabilir, gelişim gösterebilir. Bu sebeple, bir ülke için sağlık hizmetlerinde ulaşılan nokta, o ülkenin gelişmişlik düzeyinin en temel göstergelerinden biri olarak görülmektedir. Kötü alışkanlıklar, dengesiz beslenme ve programsız hayat, günümüz insanının sağlığını olumsuz yönde etkileyen en büyük sorunların başında gelmektedir” dedi.

Sağlıklı yaşamak için sağlık camiasının gayretlerinin yanı sıra vatandaşlara ve yerel yönetimlere büyük sorumluluklar düştüğünün altını çizen Başkan Özgökçe, “Sağlıklı olanın umudu, umudu olanın yarını ve yarını olanın da her şeyi var. Toplum olarak sağlığın önemini maalesef kaybedince anlıyoruz. Oysaki her birey sağlıklı yaşamın gerektirdiği koşulları ve ortamı hazırlama, önlemleri alma konularında kendilerini sorumlu hissetmeli ve bu yönde hareket etmelidir. Aracı olan hemen herkes hiç aksatmadan düzenli olarak araç muayene istasyonlarına giderken, maalesef halen ömründe bir kez dahi olsun check-up yapmayan insanlarımız vardır. Sağlıklı toplumlar için öncelikle toplumun en küçük yapı taşı olan bireyin ve ailenin sağlıklı olması gerekir. Bireyler sağlıklı olduğunda toplumlar da sağlıklı olur” diye konuştu.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) bir hadisi şerifinde ‘Beş şey gelmeden önce, beş şeyin kıymetini biliniz’ buyurduğunu dile getiren Özgökçe, hastalık gelmeden önce sağlığın kıymetinin bilinmesi gerektiğini kaydetti. Özgökçe, “Sağlık, kaliteli yaşamın en temel faktörlerden biridir. Bu nedenle, ‘her işin başı sağlık’ sözü, hayatımızın her anında ve alanında en belirleyici sözdür. Belediye başkanı olarak şehri yönetirken ve insanların birçok alanda ihtiyaçlarını karşılarken sadece yol, kaldırım, asfalt, su, kanalizasyon gibi fiziki hizmetleri değil özellikle sosyal alanda da birçok hizmeti de birlikte düşünmek zorundayız. Yaşlıları, düşkünleri, engellileri, çocukları, hastaları ayrı ayrı düşünmeli ve daha huzurlu bir hayat sürebilmelerini temin edici çalışmalara en az diğer faaliyetler kadar önem veriyoruz. Dolayısıyla, toplum sağlığını ilgilendiren konularla çevresel, toplumsal ve ekonomik faktörler yakından ilişkilidir. Yani kişinin sağlığını korumak için örneğin muayene ve kontrol hizmetlerinin yanı sıra hizmet ortamının iyileştirilmesi, altyapının düzenlenmesi, çevre ve ses kirliliğinin azaltılması gibi unsurlar da göz önünde bulundurulmak zorundadır. Bu nedenle, sağlık denilince konuyu tek bir açıdan değil, çok yönlü olarak ele almak gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle sağlığın değerini bilen herkesin Sağlık Haftası’nı tebrik eder, yeni yaptığımız tüm parklarımızda günde en on bin adım yürümek ve en az beş litre su içilerek daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz” ifadelerini kullandı.