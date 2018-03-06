Başkan Özgökçe’den ’Yeşilay Haftası’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe; sigara, alkol ve uyuşturucu maddelerinin insan ruh ve beden sağlığı üzerinde yaptığı tahribatın herkesçe bilindiğini belirterek, "Çocuklarımızın, gençlerimizin ve insanlarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi, ancak onlara vereceğimiz doğru ve etkin sağlık bilinciyle mümkün olacaktır" dedi. Başkan Özgökçe, ilk dönemler alkolle mücadele amacıyla 5 Mart 1920 yılında Hilal-i Ahdar adıyla kurulan; ilerleyen dönemlerde bu mücadele alanına sigara, uyuşturucu madde, teknoloji ve kumar bağımlılığının da eklenerek; farkındalık oluşturmak, insanları bilgilendirmek ve bu zehirli ve zararlılara karşı her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında Yeşilay Haftası olarak kutlandığını söyledi. ‘Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi biz de herkesi bağımlılık ile mücadele için söz vermeye davet ediyoruz’ diyen Başkan Özgökçe, “Evet. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz de diyoruz, ’Savaşlar sadece cephelerde değildir, asıl savaş, manevi toplumsal alanda verilen savaştır. Zira milleti çözen, devleti çökerten asıl saha burasıdır, maneviyat alanıdır, kültür alanıdır. Bu değerleri kaybederseniz çökersiniz. İçtimai yapısı bozulur, değerler hiyerarşisi alt üst olan, uğruna mücadele edecek hiçbir kutsalı kalmayan bir milleti, bir kez değil her zaman mağlup edersiniz. Yerli ve milli bir gençlik için herkesin gayret göstermesi şarttır.’ Tuşba Belediyesi ve Tuşbalılar olarak bizler bağımlılıkla mücadelede kararlığın sözünü veriyoruz ve herkesi de söz vermeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. Tuşba Belediyesi olarak sağlıklı nesillerin yetişmesi ve bu zararlı alışkanlıklara karşı bilgilendirme faaliyetleri için başta Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü vasıtasıyla birçok sosyal projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Özgökçe, geleceğimizin teminatı olan gençleri ve çocukları tehdit eden sigara, alkol, uyuşturucu ve teknoloji ile kumar bağımlılığı belasına karşı farkındalık oluşturmak için Van’da bulunan tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla paydaş ve işbirliği halinde mücadele edilmesi gerektiğini anlattı. Madde bağımlılığının bir virüs gibi yayılarak birçok eve girdiğini kaydeden Başkan Özgökçe, bu illetin birçok anne ve babanın canını, ciğerini yaktığını ve artarak yakmaya da devam ettiğini dile getirdi. Madde bağımlılığının artık kurumların tek başına mücadele edebileceği bir konu olmaktan çıktığını dile getiren Başkan Özgökçe, “Bu sebeple geleceğimizi ve evlatlarımızı madde bağımlılığından koruyabilmek için el ele vermeli, ailelerle ve eğitimcilerimizle koordineli bir şekilde çalışmalıyız. Biz yerel yöneticiler başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri madde bağımlılığıyla mücadele için elini ve hatta gövdesini taşın altına koymalıdır" dedi.

“Sağlıksız toplumlar, hiçbir alanda başarılı olamazlar”

Alkol, sigara ve uyuşturucu maddelerinin insanın ruh ve beden sağlığı üzerinde yaptığı tahribatın herkesçe bilindiğine dikkat çeken Başkan Özgökçe, çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesi, onlara verecekleri doğru sağlık bilinciyle mümkün olacağını vurguladı. Zararlı madde kullanımının sonuçlarını iyi idrak etmeleri ve gençlere etkili bir şekilde anlatılması gerektiğinin altını çizen Başkan Özgökçe, “Unutmamalıyız ki sağlıksız nesil ve toplumlar, hiçbir alanda başarılı olamazlar. Gençlerimizi uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan uzak tutarak onların sosyal, kültürel, sanat ve sportif alanlar içerisinde yer almalarına destek vermeliyiz. Sağlıklı bir gelecek ve sağlıklı nesiller için toplumumuzdaki tüm bireylerimizin bu zararlı maddelere ulaşmasını önlemek, hepimizin ortak görev ve sorumluluğu olmalıdır" diye konuştu.

“Yaşam kalitenizi yükseltin, bağımlı olmayın”

Gençlerin, büyükleri örnek aldığını dile getiren Başkan Özgökçe, “Bu nedenle gençlerimize iyi örnek ve rol model olabilmek için herkes kötü alışkanlıklardan uzak durmalı ve gençlere uyarılarda bulunmalıdır. Yapılan araştırmalara göre sigara içiminde Türkiye dünyada 4’ncü sırada yer almaktadır. Bu da ülkemizde sigaradan kaynaklanan hastalıkların gelecekte daha da artacağını ve buna bağlı olan ölüm vakalarında artış olacağını göstermektedir. Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde son yıllarda uyuşturucu ve sigaraya karşı birçok önlem alınarak büyük ölçüde başarı elde edilmiştir. Kapalı alanlarda uygulanan sigara içme yasağı, pasif içiciliğinin önüne geçmiştir. Huzurlu toplumların oluşması için insanlarımızın fizikken ve ruhen sağlıklı olmalarına bağlıdır. Alkol, sigara ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklar, aile bağlarımızı zayıflatmakta, sevgiyi yok etmekte, manevi değerlerimizden insanları uzaklaştırmaktadır. Bir hadisinde; ’İçki bütün kötülüklerin anasıdır’ diye buyuran Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v), bizleri 14 asır önce uyarmıştır. Bu ulvi sese kulak verilmediği içindir ki başta köhneleşmiş, aklını yitirmiş batı dünyası ve kendisine benzettiği kesimlerde her geçen gün birçok cinayet, hırsızlık, gasp ve trafik kazası, içki ve uyuşturucu yüzünden olmaktadır. ’Yaşam kalitenizi yükseltin, bağımlı olmayın’ sloganıyla geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı maddelerden uzak tutmalıyız. Bu gençleri daha çok bilimsel, sosyal, kültürel, sportif alanlar içerisinde yer almalarına destek vermeliyiz. Tuşba Belediyesi olarak gençlerimiz için spor ve sosyal etkinlikler için aile destek merkezlerimiz, gençlik merkezlerimiz ve kültür merkezlerimizde, spor alanları ve hemen her mahallede yaptığımız parklarda spor, kültür, sanat, eğitim ve bilim alanlarında uygun alanlar oluşturup ilgili tüm kamu kurumlarıyla ortaklaşa projelerimiz ile halkımıza hizmetleri eksiksiz olarak yapmaya gayret etmekteyiz. Bu düşüncelerle Yeşilay Haftası’nı tebrik eder, herkese sağlık, huzur, mutluluk ve yaşam dolu bir ömrü Rabbim nasip ve müyesser eylesin” şeklinde konuştu.