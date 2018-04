Başkan Özgökçe’nin 2 Nisan Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100 yıl mesajı

Van merkez Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, 2 Nisan Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

2018 yılında Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında şehitleri rahmetle ve minnetle andıklarını belirten Başkan Özgökçe, “Her yıl kutladığımız bu kurtuluş günlerin önemini ve değerini 15 Temmuz darbe girişimi ile günümüz gençliği daha iyi anladı. İçte ve dışta şer güçleri yüzyıllardır cennet vatanımızı bölmek, parçalamak için her zaman planlar yaparken bu dönemde birlik ve beraberliğimizin önemini ortaya koymaktadır. Ecdadımızın bu şer odaklarına karşı her zaman şehitlerimizin ve gazilerimizin kazandığı net zaferlerini onurla tekrar tekrar idrak ediyoruz. Ermeni ve Rusların yapmış oldukları hunharca ve kanlı katliamlara sahne olan Van’ımız, ecdadımızın kahramanlıkları sonucu yeniden düşman unsurlarından kurtarıldı. Bu güzel memleketi düşman işgalinden kurtaran ecdadımızı bir kez daha saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyoruz” dedi.

Van’ın ehemmiyet ve öneminin binlerce şehidin kanlarıyla sulanan topraklarda saklı olduğunu ifade eden Başkan Özgökçe, kanla sulanan vatanın her karış toprağında şehitlerin ölümsüz anılarının yaşadığını vurguladı. Şehitlerin, karanlık yolları aydınlatan fenerler ve rehberler olduğunu söyleyen Başkan Özgökçe, "2 Nisan 1918’de Ermeni-Rus çeteleri ve destekçilerinin genelde Doğu Anadolu bölgesinde özelde ise Van’da yaptıkları zulümler, toplu katliamlar ve işkenceler halkımızın yeniden şahlanışıyla son buldu. Halkımız, silahlı kuvvetlerimizin önderliğinde yek vücut halinde işgalci kuvvetlere gereken cevabı vermiştir. Şimdi aynı şer ve hain güçler ne hikmet ise sözde Ermeni soykırımı adı altında ihanetleri gündeme getirmektedirler. Bu emperyalist oyunlara karşı vefalı ve kadirşinas halkımızın yurdun her tarafında gösterdiği ve sonsuza kadar devam edecek vakarlı birlik ve beraberliği sayesinde her zaman olduğu gibi bugün de, yarın da aynı cevabı alacaklardır. Son 17 yılda Reis-i Cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan’ın cesareti ve feraseti ile ‘dünya 5’ten büyüktür’ çıkışı ve ‘One Minute’ ile tüm dünyaya Türkiye’nin gerçek gücünü gösterdiği gibi en son Afrin’de Zeytin Dalı operasyonu ile kahraman ordumuzun başta Amerika ve Avrupa liderlerine ayaklarını denk almaları aksi taktirde mazlumların ümidi olan bizler haklı olduğumuz ve istediğimiz her yere ‘ansızın bir gece gelebiliriz’ deyip girdiğimizi gördüler. Güzel Van’ımızın Ermeni mezaliminden kurtuluşuyla sonuçlanan bu kahramanlık destanı; sadece geçmişimizin aziz hatırası olmaktan öte, bir tarih ve kültür şuurudur. Bilinmelidir ki, geçmişten aldığımız ilhamla, milletçe, şehitlerimizin ve gazilerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunun idraki içinde olarak, her geçen gün aynı şuur ve inançla ülkemizi muasır medeniyet seviyesinden daha da yükseklere taşıma kararlılığını göstermeliyiz. Bu vesileyle tüm Tuşbalı ve Vanlı hemşerilerimizin 2 Nisan Kurtuluş Günü’nü tebrik ediyor, şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.