Başkan Özkan 1001 öğrenciyle kitap okudu

Bursa’nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bu hafta 1001 öğrenciyle kitap okudu.

Gazi Mahallesi’nde bulunan Hacı Ahmediye İlkokulu ve Şehit Serkan Şahin Ortaokulu’nda okuyan 1001 öğrenciyle yapılan ’Başkanımla Okuyorum’ programına Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin de katıldı. Öğrenciler, belediye başkanı ile birlikte kitap okuma heyecanına ortak oldu. Başkan Ali Özkan, sanal ortamda yer alan zararlı içeriğe karşı öğrencilerin uyanık olması gerektiğine dikkat çekti.

Özkan, "Bizler, eğitime ve öğretime son derece ehemmiyet veriyoruz. Bununla alakalı ilçemizde bu zamana kadar çeşitli yaptırımlarımız olmuştu. Bugün de böyle güzel bir sosyal sorumluluk projesi ile sizlerin karşısına çıkmaktan son derece mutluyuz. Sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu hepimiz yaşıyoruz. Kitap okumanın giderek köreldiği ve yerini sanal ortamların aldığı günümüzde, hâlâ kitap okuma alışkanlığını sürdüren arkadaşlarımız elbette var. Okuma alışkanlığı kazanmamız, hayatımız boyunca bize gereken öz güveni ve başarıyı da beraberinde getirecektir" dedi.

Öğrencilere salçalı ekmek ve ayran ikram edildi.