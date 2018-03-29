Başkan Palancıoğlu: “Türkiye artık masada kaybetmiyor”

Avrupa Konseyi (AK) Yerel ve Bölgesel Yönetimler 34. Genel Kurulunda Türkiye’yi temsil eden Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ‘Türkiye artık masada kaybetmiyor’ dedi.
26-28 Mart tarihleri arasında Fransa’nın Strasbourg şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Konseyi toplantısında ülkemizi temsilen bulunan Başkan Palancıoğlu, oturumda Türkiye’nin Suriye ve Iraklı mültecilere yaptığı insani yardımların 25 milyar dolar civarında olduğunu söyledi. Ülke olarak her zaman mazlumun yanında yer aldıklarını belirten Başkan Palancıoğlu, “Barınmadan gıdaya, eğitimden sağlığa her alanda mazlumların ihtiyaçlarını karşıladık. Bununla ilgili Avrupa Konseyi’nin bir rapor hazırlatmasını önerdik” diye konuştu.
“Avrupa Birliği finansal olarak sıkıştı”
Başkan Palancıoğlu, Avrupa Birliğinin Suriyeli mültecilerin durumu ve terör örgütleriyle mücadelede Türkiye’ye destek vermesi gerektiğinin altını çizerek şöyle konuştu:
“Bu toplantı diğerlerinden farklı oldu. Özellikle mali sorunlar yaşayan Avrupa Konseyinin bir günlük oturumu iptal edildi. Geçen yıl Rusya konseye ödemelerini yapmadı. Dolayısıyla yaklaşık 60 milyon dolarlık bütçede bir azalma var. Türkiye 47 ülkeden oluşan konseyde en önemli 6 ülkeden biri. İki yıldır 20 milyon dolarlık gönüllü ödemeyi yapıyordu. Türkçe tercüme edilen dillerden biri olmuştu. Ama Türkiye yapılan haksızlık ve çifte standartlardan dolayı Rusya’ya destek vermiş ve ödemelerini azaltarak normal üye statüsünde ödeme yapmaya başladı. Bu nedenle Avrupa Birliği Rusya ve Türkiye’nin birbirini desteklemesiyle mali olarak sıkışmış durumda.”
“Avrupa çifte standart uyguluyor”
Başkan Palancıoğlu, “Türkiye elindeki imkânları bu tür toplantılarda kullanmaya devam edecek. Çünkü Avrupa çifte standart uyguluyor. Eski Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret gibi aranan kişinin konseyde konuşturulması bize karşı uygulanan çifte standartlardan biri. Avrupa’nın terör örgütlerini ve örgütleri savunanları barındırmasını kınadık. Türkiye’nin 4 milyona ulaşan Suriyeli ve Iraklı mültecilere her türlü desteği verdiğini ve Avrupa’nın ülkemizi yeterince desteklemediğini vurguladık” diye konuştu.
“Türkiye artık masada kazanan ülke”
Başkan Palancıoğlu sözlerini şöyle tamamladı:
“Büyükelçimizin verdiği resepsiyona katıldık. Büyükelçiliğimizin yeni binasının inşaatında incelemelerde bulunduk. Türkiye olarak sesimiz çok daha gür çıkıyor elhamdülillah. Bundan sonra da çıkmaya devam edecek. Ben de Talas Belediye Başkanı olarak Türkiye’yi Avrupa Konseyinde temsil etmekten dolayı gurur duyuyorum. Her zaman olduğu gibi Türkiye artık masada kaybetmiyor. Bizzat masada kazanan ülkelerden biri. Türkiye, Avrupa’da çok iyi temsil ediliyor.”
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