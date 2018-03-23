Başkan Palancıoğlu’ndan vatandaşlara ikram

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi, kendilerine çay ve simit ikram etti.

Başkan Palancıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Kerem Ekici ile birlikte Osmanlı Kültür Evi’nde vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların isteklerini de dinleyen Başkan Palancıoğlu, belediye olarak yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Palancıoğlu, “Havaların ısınmasıyla birlikte artık halk günlerini mahallelerimize taşıyoruz. Bundan sonra her hafta bu tür programlarla vatandaşlarımızın talep ve isteklerini yerinde dinleyeceğiz. Osmanlı Kültür Evi emeklilerimizin yoğun olduğu yerlerin başında geliyor. Kendileriyle farklı programlarla birlikte olacağız. Çay-simit ikramımızla hem vatandaşlarımızla sohbet ettik ve hem de çalışmalarımızı anlattık. Osmanlı Kültür Evi’nin de içinde bulunduğu Dedeoğlu Cami ve çevresini yeniden düzenliyoruz. Ayrıca abdesthanedeki yenileme çalışmalarımızda sona geldik” dedi.

Başkan Palancıoğlu, çocuklarla ve gençlerle de yakından ilgilenerek, kendilerinin özçekim isteklerini kabul etti.