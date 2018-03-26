Başkan Pekdaş, “Türkiye için el birliğiyle çalışacağız”

Konak Belediyesi çatısı altında taşeron statüde çalışan 786 işçi, sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için düzenlenen sınava girdi. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş döneminde maaşları asgari ücretten en az 2 bin 550 liraya çıkarılan taşeron işçiler, yeni düzenlemeyle belediye şirketinde çalıştırılacak.

Konak Belediyesi bünyesinde çalışan 786 taşeron işçinin sürekli işçi kadrolarına geçişleriyle ilgili başlatılan sınav maratonu sona erdi. Taşeron işçiler için 2 Ocak’ta başlayan başvuru süresinin sona ermesinin ardından personelin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesine yönelik sınavlar yapıldı. Sınava girmeye hak kazanan personel için 20, 22 ve 23 Mart tarihlerinde üç ayrı sınav düzenlendi. Yardımcı Hizmet Alımı statüsünde çalışan 440, Özel Güvenlik Hizmet Alımı kadrosunda çalışan 129, Süpürme ve Temizlik Hizmet Alımında çalışan 217 kişi bu sınavlara girdi. Toplam 786 personel çalıştıkları görev alanları dikkate alınarak uygulamalı ve sözlü olarak sınava tabi tutuldu.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Yardımcı Hizmet Alımı statüsünde çalışan 440 işçi için Konak Belediyesi Kültürpark Evlendirme Dairesinde düzenlenen sınav öncesinde işçilerle bir araya geldi. Sınava girecek işçilere başarılar dileyen Pekdaş, emeğin en yüce değer olduğunu dile getirerek, “Sizlerin emeğinizin karşılığı olan ücreti alıp, evlerinize götürmesinden değerli başka bir şey yoktur. Alnının teri olan parayı çocuklarına harcamak, onları okutmak, evinin geçimini sağlamaktan daha onurlu hiçbir şey yok. İnsan onurunu koruyarak, onların iş sahibi olmasını sağlayarak yurttaş olmalarını sağlayabilirsiniz. Aksi takdirde sosyal yardımlarla geçinen, sadakaya muhtaç olan, biat eden insanların oluşmasına neden olursunuz” dedi.