Başkan Pekdaş, “Türkiye için el birliğiyle çalışacağız”

Konak Belediyesi çatısı altında taşeron statüde çalışan 786 işçi, sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için düzenlenen sınava girdi. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş döneminde maaşları asgari ücretten en az 2 bin 550 liraya çıkarılan taşeron işçiler, yeni düzenlemeyle belediye şirketinde çalıştırılacak.
Konak Belediyesi bünyesinde çalışan 786 taşeron işçinin sürekli işçi kadrolarına geçişleriyle ilgili başlatılan sınav maratonu sona erdi. Taşeron işçiler için 2 Ocak’ta başlayan başvuru süresinin sona ermesinin ardından personelin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesine yönelik sınavlar yapıldı. Sınava girmeye hak kazanan personel için 20, 22 ve 23 Mart tarihlerinde üç ayrı sınav düzenlendi. Yardımcı Hizmet Alımı statüsünde çalışan 440, Özel Güvenlik Hizmet Alımı kadrosunda çalışan 129, Süpürme ve Temizlik Hizmet Alımında çalışan 217 kişi bu sınavlara girdi. Toplam 786 personel çalıştıkları görev alanları dikkate alınarak uygulamalı ve sözlü olarak sınava tabi tutuldu.
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Yardımcı Hizmet Alımı statüsünde çalışan 440 işçi için Konak Belediyesi Kültürpark Evlendirme Dairesinde düzenlenen sınav öncesinde işçilerle bir araya geldi. Sınava girecek işçilere başarılar dileyen Pekdaş, emeğin en yüce değer olduğunu dile getirerek, “Sizlerin emeğinizin karşılığı olan ücreti alıp, evlerinize götürmesinden değerli başka bir şey yoktur. Alnının teri olan parayı çocuklarına harcamak, onları okutmak, evinin geçimini sağlamaktan daha onurlu hiçbir şey yok. İnsan onurunu koruyarak, onların iş sahibi olmasını sağlayarak yurttaş olmalarını sağlayabilirsiniz. Aksi takdirde sosyal yardımlarla geçinen, sadakaya muhtaç olan, biat eden insanların oluşmasına neden olursunuz” dedi.
“Hakkıyla hizmet yapın”
Türkiye’nin çok zorlu bir süreçten geçtiğini, yapılan düzenlemenin yanlış olduğunu vurgulayan Pekdaş, “Biz hayatımız boyunca emeği en yüce değer yapan, çalışanın iş güvencesini sağlayan kadrolaşmanın hak olduğunu söyledik. Ama maalesef belediyeleri dikkate almadan yasa çıkarttılar. Emekliliğini kazanmış kişiler dışarıda bırakılarak çalışma hürriyetine engel olundu. Umarız bu yanlışlar da düzelir. Bundan sonra artık sizler belediyeyi temsil eden bir konumda çalışacaksınız. Sizlere taşeron işçisi denmeyecek. Belediye çalışanı denecek. İyi yurttaş olmanın örneğini göstereceksek eğer, bunlar sizin faaliyetlerinizle gerçekleşecek. Bu ülkeye demokrasi gelecekse belediyelerle gelecek, yerel yönetimlerle gelecek. ‘Belediye çalışanları hakkıyla hizmet yapıyorlar’ dedirtmemiz sayesinde gelecek. Benim bundan umudum var. Biz el birliğiyle ailemize, çocuklarımıza, çevremize, akrabalarımıza hizmet ettiğimiz bilinciyle ve Türk yurttaşı olmanın gururunu koruyarak hep birlikte Türkiye için çalışacağız” diye konuştu. Değişen statülerin büyük sorumluluklar yüklediğini de sözlerine ekleyen Pekdaş, sınava giren tüm taşeronlara başarılar dileyerek geri kalan işlemlerin de tamamlanacağını söyledi.
Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 56 ölü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a odaklandı! Abdulkadir Selvi yazdı
Meral Akşener’in peşine düşen CHP kaçkını! Ahmet Hakan yazdı
Yemen'den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırıları: 1 ölü, 2 yaralı
İşe giderken dehşeti yaşadı! 4 gündür haber alınamıyor
Muğla'da karaya vurdu! Görenler şoke oldu
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali
Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!
Babası için 'iğrenç adam' demişti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum