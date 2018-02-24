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Başkan Pekdaş’tan minibüsçü esnafına ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 12:27 | Son Güncelleme

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, seçimlerini tamamlayan esnaf odalarının başkan ve yönetim kurulu üyelerine yönelik geçen hafta başlattığı hayırlı olsun ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Pekdaş’tan minibüsçü esnafına ziyaret

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, seçimlerini tamamlayan esnaf odalarının başkan ve yönetim kurulu üyelerine yönelik geçen hafta başlattığı hayırlı olsun ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası’nı ziyaret eden Başkan Pekdaş, Oda Başkanı Taner Uguz ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Minibüsçülerin sorunlarının konuşulduğu görüşmede Başkan Pekdaş, gelen talep ve önerileri de dinledi. Oda Başkanı Taner Uguz, toplu taşımada önemli bir yer tutan minibüslerin halka en iyi şekilde hizmet vermesi adına çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Çözüm toplu ulaşımda
Sohbet havasında geçen görüşmede Başkan Pekdaş da kent sakinlerini ilgilendiren konuların başında ulaşımın geldiğine dikkat çekti. Pekdaş, özellikle şehrin ana ulaşım hatlarında yaşanan trafik sıkışmalarının önüne geçmek için mutlaka toplu ulaşımın kullanılması gerektiğini söyledi. İzmir’de özel araç sayısının artmasının trafiğe olumsuz yansıdığına vurgu yapan Pekdaş, trafik sorununun aşılması için sadece yerel yönetimlerin değil tüm kent sakinlerinin ortak akılla hareket etmesi gerektiğini dile getirdi. Dar yolların bulunduğu semtlerde ulaşımın daha rahat hale gelmesi için halkın toplu ulaşıma ağırlık vermesi gerektiğinin altını çizen Pekdaş, bu sayede daha az aracın trafiğe çıkacağını bu sayede aşırı sıkışmaların önleneceğini söyledi. Ziyarette Başkan Pekdaş, Minibüsçüler Esnaf Odası’nın çalışmaları hakkında bilgi de aldı.

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