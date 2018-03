Başkan Polat, İmam Hatipli öğrencilerle buluştu

İmam Hatipli öğrencilerle bir araya gelen, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Ecdadımıza layık torunlar olmak için öncelikle tarihimizi çok iyi okumalıyız, çünkü ülkemizin kaderi tüm ümmetin kaderidir” dedi.

Tevfik İleri İmam Hatip Lisesinde düzenlenen ‘Gelecek Hepimizin’ söyleşi etkinliğine katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, konferans salonunda bir araya geldiği öğrencilere gelecek meslek yaşantıları ve aile hayatlarında dikkat etmeleri gereken konularda tavsiyelerde bulundu. İmam Hatipli olmanın kendilerine farklı sorumluluklar yüklediğine dikkat çeken Başkan Polat, “Erken yaşlarda İmam Hatipli olmak sizin omuzlarınızdaki yükü artırmaktadır. Okul ve ev ortamlarında hareketlerinize daha dikkat etmeniz gerekiyor, çevrenizle kurduğunuz diyaloglardan yolda yürürkenki hal ve hareketlerinizin daha özenli olması gibi önemli sorumluklarınız var. Duruşunuz, konuşmanız ve saygınızla İmam Hatip’li olmanın onuru ve gururunu her zaman hissettirmeniz gerekiyor. Erken yaşlarda aldığınız bu sorumluluk anlayışı hayatınızın geri kalan kısmında sizler için bambaşka güzellikleri peşinden getirecek ve inşallah hepiniz farklı meslek dallarında ülkemize en güzel hizmetleri sunan bireyler olacaksınız. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin" şeklinde konuştu.

Öğrencilere çeşitli nasihatlerde de bulunan Polat, “Osmanlı İmparatorluğunun en iyi döneminde yaklaşık 5 milyon 200 bin kilometrelik alana hükmettiği tarihçiler tarafından ifade edilmektedir. Doğu Avrupa, Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika’ya kadar topraklarını genişleten, en güçlü olduğu 16. yüzyılda üç kıtaya yayılıp Güneydoğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın büyük bölümünü egemenliği altına alan ecdadımız dinimizin yükümlülükleri ve kadim medeniyet olgumuzdan gelen anlayışı ön plana koyarak bir yönetim şekli belirlemiştir. Zamanında Osmanlı gölü durumunda olan, dört bir tarafı ecdadımızın kontrolünde olan Karadeniz’e hiçbir ülkenin sınırı yoktu. Feth ettiği topraklarda din, dil ve ırk ayrımından uzak duran, yönetimi altındaki yerlere adalet, ilim ve irfan taşıyan ecdadımızın birçok devleti ve milleti hâkimiyeti altında bulundurması hepimiz için en büyük ilham kaynağıdır” ifadelerine yer verdi. Dünyada medeniyetler yarışının söz konusu olduğunu aktaran Başkan Polat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Millet olarak ne zaman ki kendimiz geliştirmeyi ve ilerletmeyi bıraktık ve tembelliğe başladık işte o zaman yarışta geri kaldık. Dünya bir medeniyetler yarışıdır. İslam Medeniyeti, Batı Medeniyeti ve Hint Medeniyeti arasında sürekli yarış vardır, her bir medeniyet kendi değerlerine göre dünyayı yönetir. Bizim dinimizde ve medeniyetimizde ahlak var, adalet var, kalkınma var ancak sömürgecilik asla ve kat’iyen yoktur. Peygamber Efendimizden sonra gelen bütün İslam Devletlerini incelediğimizde fethedilen topraklar asla sömürü altına alınmamıştır, oranın halkıyla birlikte yönetilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu 1700’lü yıllarda başlayan sömürü anlayışının hiçbir tarafında yer almamıştır, ecdadımız sömürü anlayışını yanlış ve ters bulmuştur. Siz gençlerin ecdadımızın yaptıklarını çok iyi öğrenmesi gerekiyor. Sadece bizim değil dünyanın farklı coğrafyalarında umut bekleyen insanların hayallerini süsleyen huzurlu ve güvenli yarınları, savaşların olmadığı, güçlülerin değil haklıların kazandığı bir dünyayı yeniden inşa edecek olan bu toprakların insanları ve gençlerimiz olacaktır. Kendimizi çok iyi yetiştirmek, okumayı hiç bırakmamak, hayatımızın her anında bilgi arayışında olmak başlıca hedefimiz olmalıdır. Beynimizi ve aklımızı vatanımız, milletimiz ve ümmet için en güzel şekilde çalıştırmamız lazım, tembellik yapma hakkımız yok, çünkü bizim yaptığımız sadece bizi değil ülkemizi ve ümmetin geleceğini de ilgilendiriyor. Çalışma, okuma ve mücadele etme şuurumuzun sürekli diri ve canlı kalması gerekiyor."

Gelecekte meslek seçimi ile ilgili doğru planlama yapılmasının da önemine değinen Polat, “Öncelikle kendi yeteneklerinizin farkına çok iyi varın. Bu yetenekler ışığında meslek seçimi yapın, mutlu olacağınıza inandığınız meslekleri yaparsanız bu ülkeye daha yararlı bireyler olursunuz, aklınızı ve beyninizi inandığınız yolda gitmenizde bir araç olarak kullanmak kendi elinizdedir. İdeali olmayan, hedefi olmayan insanlar kaybetmeye mahkumdur. Kazanan tarafta olmak için mutlaka hedef koyun ve bu hedefe ulaşmak içinde yeteneklerinizi sürekli geliştirin” diye konuştu.