Başkan Remzi Aydın gençlerle tecrübelerini paylaştı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Liseliler Buluşması kapsamında Kemerburgaz’da öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaşmaya devam ediyor.

Başkan Remzi Aydın bu hafta Kemerburgaz bölgesinde bulunan Okyanus Koleji öğrencileriyle bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Remzi Aydın programın düzenlendiği salona girdiği anda öğrenciler alkışlarla karşıladılar.

Programa kendini tanıtarak başlayan Başkan Remzi Aydın, Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi’nde doğduğunu belirtti. Ardından ise eğitim durumunu, okul yıllarını ve okuduğu okulları anlattı.Konuşmasında “Başarılı insan, doğru insan ve iyi insan” nasıl olunacağını örneklerle anlatan Başkan Aydın, bu meziyetlere sahip insanların ömür boyu her alanda başarıya ulaşacaklarını belirtti.Öğrencilere, her zaman doğru ve dürüst olmaları öğüdünü veren Başkan Remzi Aydın, mesleki hayatı ile ilgili olarak her zaman azimle çalışarak prensipleri doğrultusunda hareket ettiğini ve hiç bir zaman prensipleri dışına çıkmadığını, bunun da kendisine başarıyı getirdiğini söyledi.

Ayrıca Başkan Remzi Aydın, öğrencilere de başarıya ulaşmaları için okulda gösterdikleri başarıyı okul sonrasında da devam ettirmeleri gerektiğini belirtti.

Siyasete girmek isteyen gençlere tavsiyeler

Başkan Remzi Aydın, siyasete girmek isteyen gençleri her zaman desteklediğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:"Siyasete girmek isteyen gençlerimizin mutlaka öncesinde mesleki ve akademik bilgi anlamında kendini geliştirmesi çok önem arz ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere duyduğu güven nedeniyle başlatılan çalışma sonucunda milletvekili seçilebilme yaşı 18 oldu. Dolayısıyla kendini siyaset alanında yetenekli bulan kardeşlerimiz belli bilgi ve birikimi aldıktan sonra bu alana yönelebilir"

Sonrasında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Remzi Aydın, Eyüpsultan Belediyesi olarak öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek gezi ve diğer projelerden de bahsetti.Samimi bir ortamda, sohbet havasında gerçekleşen program sonunda okul müdürü Ömer Faruk Yılmaz, okullarına gelerek kendileriyle tecrübelerini paylaşan Başkan Remzi Aydın’a teşekkür etmek amacıyla çiçek takdim etti.