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Başkan Remzi Aydın, STK’lara ESTAM’ı anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 13:16 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Tarihi Merkez Yönetim (ESTAM) çalışmaları başarılı bir şekilde devam ediyor.

Başkan Remzi Aydın, STK’lara ESTAM’ı anlattı

Eyüpsultan Tarihi Merkez Yönetim (ESTAM) çalışmaları başarılı bir şekilde devam ediyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, ilçedeki STK’lara ESTAM’ı anlattı.
Bir yandan Eyüpsultan ilçesinin sorunları tarihe kavuşuyor bir yandan da ilçenin yaşayan kimliği ve dokusu ihya ediliyor. ESTAM, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından vatandaşlara, esnafa, kamu kurum ve kuruluşlarına anlatılıyor. ESTAM’ın bu sefer misafirleri sivil toplum kuruluşları oldu. Eyüp Dostlar Vakfı, İnsani Yardımlaşma Vakfı (İHH), TÜGVA, Ensar Vakfı Eyüpsultan Şubesi, Semerkand Vakfı, Muşlular Vakfı, Kızılay Kadın Kolları, Kızılay Eyüpsultan Şubesi, Türkiye Milli Kültür Vakfı, Eyüp Musiki Vakfı temsilcilerinin katıldığı bilgilendirme toplantısı Eyüpsultan Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

“İlçemiz hak ettiği değere kavuşuyor”
Başkan Remzi Aydın, toplantıda yaptığı konuşmada, “ESTAM, Eyüpsultan’a hak ettiği değeri veriyor. Tarihi Merkez Yönetimi şimdiden Eyüpsultan’ı bir çekim merkezine dönüştürmeye başladı. İlçemizde bulunan siz değerli STK’lardan da ESTAM’ın algılanmasını, anlaşılmasını, içselleştirilmesini ve anlatılmasını bekliyoruz” dedi.
Program öncesi sergilenen ESTAM’ın Eyüpsultan’a has desenlerle bezenmiş hediyelik eşyaları beğeni topladı. STK sorumlularının sorularını yanıtlayan ve tavsiyelerini dinleyen Başkan Remzi Aydın, uzmanlarla ve ilçenin her katmanından vatandaşlarla istişarelerin yapıldığını ifade etti.

Başkan Remzi Aydın, STK’lara ESTAM’ı anlattı

Başkan Remzi Aydın, STK’lara ESTAM’ı anlattı

Başkan Remzi Aydın, STK’lara ESTAM’ı anlattı

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