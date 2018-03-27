Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Zeytin Dalı Hareketi ile Kilislilere destek vermek için kente geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ilk önce Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’yı Belediye konuk evinde ziyaret etti. Daha sonra Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile bir araya gelen Başkan Şahin, Kilis caddelerini dolaşarak esnaftan alışveriş yaptı.

Zeytin Dalı Harekatı’nda Kilis’in zor günler yaşadığını ifade eden Başkan Kara, "Özellikle ordumuzun yaptığı başarılı operasyondan sonra bizim güvenliğimizin sağlanmasından sonra Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, hükümetimize, ordumuza Kilis halkı olarak şükranlarımızı arz ediyoruz. Tabii bu operasyon yapılırken, buradaki esnafımızın sıkıntı günlerinde Zeytin Dalı Harekatı’na destek verme amacıyla, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bugün Kilis’teler. Bizlere verdikleri destekten dolayı kendilerine ve Gazianteplilere şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Başkan Şahin ise Kilis ve Mehmetçiğe destek vermek için geldiklerini belirterek, "Şuan ezanlar okunuyor, ezanların yüzü suyu hürmetine, yüce mevlam, bölgemizi ve dünyamızı aydınlığa çıkarsın. Huzur, barış ve sağlık getirsin, bugün Büyükşehir belediyesi ve arkadaşlarımla Kilis’teyiz. Aslında hep Kilis’teyiz, gönlümüz burada, yüreğimiz burada, çünkü siz bizim kardeşimizsiniz. Hepimiz aynı coğrafyanın çocuklarıyız, aynı kaderi paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bölgenin huzur ve barışı için, bölgenin en azla zarar buradan çıksın. Bütün Türkiye Kilis’i izliyor. Bütün Türkiye Afrin’i izliyor. Bütün Türkiye’nin aklı, kalbi ve nabzı Kilis için atıyor. Biz de bunu göstermek için buradayız. Yanınızdayız, yakınınızdayız, canımızsınız" ifadelerini kullandı.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Tüm Türkiye’yi Kilis’e beklediklerini belirterek, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’den özellikle şunu istirham ediyoruz. Gaziantep’e gelen, turların yarım günlüğüne de Kilis’e gelmelerini, çay içmelerini, kebap yemelerini, tatlı yemelerini, tarihi turistik yerleri gezmelerini istiyorum” şeklinde konuştu.