HABER

Başkan Şahin hafızları ödüllendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 19:02 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde "Kardeşlik Köprüsü" projesi kapsamında hafızlık belgesi alan 9 kursiyer, Belediye Başkanı Zihni Şahin tarafından ödüllendirildi.Bafra ilçesindeki yatılı Kur’an kurslarında “Kardeşlik Köprüsü” projesi kapsamında hafızlık belgesi alan 9 kursiyer, Bafra Müftüsü Necmettin Kayar nezaretinde Belediye Başkanı Zihni Şahin’i makamında ziyaret etti.

Başkan Şahin hafızları ödüllendirdi

Samsun’un Bafra ilçesinde "Kardeşlik Köprüsü" projesi kapsamında hafızlık belgesi alan 9 kursiyer, Belediye Başkanı Zihni Şahin tarafından ödüllendirildi.
Bafra ilçesindeki yatılı Kur’an kurslarında “Kardeşlik Köprüsü” projesi kapsamında hafızlık belgesi alan 9 kursiyer, Bafra Müftüsü Necmettin Kayar nezaretinde Belediye Başkanı Zihni Şahin’i makamında ziyaret etti. Hafızları makamında kabul eden Şahin, öğrencileri tebrik ederek Bafra Belediyesinin hediyesi olarak birer altın takdim etti. Başkan Şahin, öğrencilerin büyük bir marifet gösterdiklerini belirterek, “Bu öğrencilerimiz büyük bir marifet göstererek yüce kitabımız Kur’an-ı Kerîm’i ezberlemişler. Bizlere de bu marifete iltifat düşer. Bizler taltif edeceğiz, teşvik edeceğiz, destekleyeceğiz ki, bu marifetli gençlerimizin sayıları artsın, bereketlensin. Kardeşlik Köprüsü projesi ile aramızda olan bu evlatlarımız hafızlıklarını tamamlayarak dereceye girmişler ve belgelerini almayı hak etmişler. Bu güzel günlerinde onlarla birlikte olmaktan, insanlığa yatırım yapıldığını görmekten ben de mutlu oldum. Gençlerimizi, çocuklarımızı hem müspet hem de dini ilimlerde, her alanda çok iyi yetiştirmemiz lazım. 2015 yılında Cizre’deki terör olayları nedeni ile eğitimlerini tamamlayamayan öğrenciler daha önce proje kapsamında eğitimlerini tamamlamaları için Bafra’ya getirilmişti. Cizre ve Bafra arasında kardeşlik köprüsü kurulmuştu. Bu köprü meyvelerini vermeye devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu illerimizden birçok öğrenci de ilçemizde eğitim almaya başladı. Proje olumlu sonuçlar verdi. Devletimiz ve hayırsever vatandaşlarımız bu öğrencilerimize destek verdi. Bu vesile ile hafızlarımızın yetişmesinde emeği geçen başta ailelerini ve hocalarını da tebrik ediyorum, çocuklarımıza hayatlarında daima başarılar diliyorum" dedi.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete öğrencilerin yanı sıra Bafra Müftülüğü Şube Müdürü Şafak Çatal, Büyük Camii Kur’an Kursu Müdürü Mehmet Şenel, Aktekke İhsaniye Kur’an Kursu Müdürü Enver Çakıroğlu, Ensar Kur’an Kursu Müdürü Yakup Dereli de katıldı.

Başkan Şahin hafızları ödüllendirdi

İran'da düşen Türk jetiyle ilgili kritik gelişme!İran'da düşen Türk jetiyle ilgili kritik gelişme!
ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olurABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur
Kur'an içinde FETÖ talimatı!Kur'an içinde FETÖ talimatı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

Ankara'da son dakika korkutan patlama!

Ankara'da son dakika korkutan patlama!

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'dan facia haberi! 'Gondol' devrildi

Bursa'dan facia haberi! 'Gondol' devrildi

Trakya’da hazine arazisi mera statüsüne dönüştürüldü

Trakya’da hazine arazisi mera statüsüne dönüştürüldü

Gümüşhane’de İstiklal Marşı’nın kabulünün 97.yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği düzenlendi

Gümüşhane’de İstiklal Marşı’nın kabulünün 97.yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği düzenlendi

Çorlu’da İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri

Çorlu’da İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri

Başsavcı Güre: 40 yıllık örgütlenme, 40 günde yerle bir edildi

Başsavcı Güre: 40 yıllık örgütlenme, 40 günde yerle bir edildi

MHP kadın kollarından etkinlik

MHP kadın kollarından etkinlik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.