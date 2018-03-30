Başkan Şahin hedeflerini açıkladı

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, hedeflerinin Bafra’yı çağdaş ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek olduğunu söyledi.

Başkan Şahin yaptığı açıklamada, “Baframızda ortak akılla seçtiğimiz hedefleri zaman zaman paylaşıyoruz. En önemli hedeflerimiz tarım, sanayi, turizm, kentleşme ve üniversiteleşme. Tarımda halin yeri tespit edilerek çalışmalar bir noktaya kadar geldi. Halin yapılması ve Sera OSB’nin hayata geçirilmesi ve son dönemde gündeme getirdiğimiz Tarım Teknopark’ının da Bafra’nın hakkı olduğunu düşünüyorum. Bunları hayata geçirdiğimiz da Baframız tarım şehri olacağına inanıyoruz” dedi.

"Bafra Türkiye’nin önemli bir medikal cazibe merkezi olacak"

Organize Sanayi Bölgesi’nde Karma Medikal İktisat OSB’nin birinci etabı çalışmalarında 26 fabrikanın olduğunu belirten Şahin, “Şu anda 8 tane inşaatı devam eden ve 5 tane de proje aşamasında olan yeni verdiğimiz yerler var. Onların hayata geçmesiyle Medikal OSB’nin şu anda alt yapı projesi tamamlandı. Nisan ayında ihalesi yapılacak. Bafra Türkiye’nin önemli bir medikal cazibe merkezi olacak. Dünyanın da bileceği, tanıyacağı bir şehir olacak. Böylelikle de Baframızı sanayi şehri yapma yolunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Şahin, şunları söyledi: “Turizmde Kuş Cenneti, İkiztepe kazılarıyla elde ettiğimiz önemli arkeolojik eserlerin bulunduğu müzemiz. Asarkale, Tependeliği, iki tane baraj gölümüz bunlarla beraber alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. Hem tarih hem kültür hem de coğrafi güzelliklerimizle birlikte şehrimizin turizm merkezi haline gelmesi adına da çalışmalarımız var. Eğitimde Turizm Fakültesi, yüksekokulumuz, üçüncü fakülte derken bir üniversitenin imkanları adına da gayretlerimiz var. Bunun dışında da kentleşmeyle de ilgilide, Büyükşehirimizle beraber otogarı şehir dışına alarak, Sedde Projesi başladı, ikinci etap ihalesi için de müracaatlar yapıldı. Çok Amaçlı Kültür Merkezimizle de çalışmalarımız var. Mevcut İlçe Jandarma Komutanlığı binasını Sedde boyuna taşıdığımızda kentleşme adına da çok büyük adımlar atmış olacağız. Bizim bütün hedefimiz Bafra çağdaş, yaşanabilir bir şehir haline nasıl gelir onu gerçekleştirmek için gayret ediyoruz. Bunların yanı sıra birçok yeni projeler üzerinde de çalışmalarımız sürüyor.”