Başkan Şahin, Sürekli Eğitim Merkezi’nin çalışmalarını yerinde inceledi

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede bulunan Osmaneli Sürekli Eğitim Merkezi’nin çalışmalarını yerinde inceledi.

Osmaneli turizmle öne çıkma hedefine ulaşmak için restorasyon çalışmalarına devam ederken, ilçeyi ziyaret edecek misafirlere sunacağı el sanatı ve yöresel ürünleri üretmek için Sürekli Eğitim Merkezinde araştırmalar devam ediyor. İncelemeler sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Şahin, “Turizmde öne çıkan kentleri ziyaret ederek Osmaneli esnafının bilgi edinmesini ve yatırımlarını buna göre yapmasını sağlamak için geziler düzenlendi. Esnafımızla mutlu insan, mutlu esnaf projemiz dahilinde Taraklı, Göynük, Mudurnu, Beypazarı ilçelerini ziyaret ettik. Esnafımız turizmde Osmaneli’nin çok daha büyük değerlere sahip olduğunun farkına vardı ve moralle işe sarıldı. Osmaneli de artık güzel resteran, cafeler, kahvaltı salonları, pastaneler açılmaya baladı. Dışarıdan gelen misafirlere hitap eden hizmet kalitesi artmaya başladı. Bugün Osmaneli Belediyesi Kursiyerlerimizi Eğitim Yöneticimiz Büşra Şahin ve değerli el sanatları hocamız Gülay Durak organizasyonunda Taraklı, Göynük, Mudurnu kentlerine gönderdik. Bu üç ilçemizde turizmde belli bir noktayı yakaladılar. Kursiyerlerimiz ve hocamız özellikle sürekli eğitim merkezimizde dokudukları lefke bezi ve lefke takıları, folklorik bebe, yöresel ürünlerimiz konularında Taraklı ve Göynük örneklerini incelediler. Bu arada Taraklı İlçe Belediye Başkanımız Tacettin Özkaraman’a kursiyerlerimize gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Osmanlı Mutfağı markası olarak Osmanlı yemeklerinden oluşan restoran açıyoruz”

Başkan Şahin, ileriki günlerde Osmanlı Mutfağı markası olarak Osmanlı yemeklerinden oluşan restoran açacaklarını belirterek, “Yakında Bilecik Valiliği ile birlikte Necla Hanım Konağında Osmanlı Mutfağı markası olarak Osmanlı yemeklerinden oluşan bir restoran açıyoruz. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitemiz, Osmangazi Ünivrsitemiz, Anadolu Üniversitemizle birlikte Bilecik Valiliği destekleriyle oluşturmakta olduğumuz Osmanlı Mutfağı ilimizin de bu konuda büyük bir ihtiyacını karşılayacak. Yine Hisarcık-Beşevler köyümüzdeki Paketleme ve kurutma tesisimizde, ayva lokumu, recel, salça, tarhana, mantı, erişte, bulgur üretimini gerçekleştirecek makineleri Konya’dan 15 gün içinde getirip montajını yapacağız. Özellikle sebze ve meyva kurusu konusunda Osmaneli ayva lokumunda olduğu gibi marka olacak. Yapmakta olduğumuz hal binamızla sebze ve meyveden oluşan hediyelik organik set ilgi uyandıracak. Osmaneli turizmde büyük bir değer olacak. İki yıl sonra hızlı trenle Bursa’dan Osmaneli’ye turist yağacak. Yine aynı şekilde İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Eskişehir’den bir çok turistin ilgi odağı YHT avantajı ile Osmaneli binlerce turisti ağırlıyacak. Osmaneli birlik ve beraber içinde Turizm de hedeflerine ilerliyor. En büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz” dedi.