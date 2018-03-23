Başkan Şahiner, söz verdiğimiz gibi çalışıyoruz

Sungurlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri hava şartlarının düzelmesi ile birlikte çalışmalarına hız verdi.
Belediye Fen İşleri ekipleri, Şehit Adil Yıldız Caddesi Şehit Fazlı Kesekler Sokakta set prit beton çalışması, Gürpınar Mahallesi Kar Beyaz Sokakta kilitli parke ve bordür çalışması ve Başpınar Mah. Şehit Nuri Bayav Caddesinde su hattı bakım ve onarım çalışması yapıyor.
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Sungurlumuz ve değerli hemşerilerimiz her şeyin en iyisini ve en güzelini hak ediyor. Bizler göreve geldiğimiz günden beri halkımızın hizmetinde olacağımızın sözünü vermiştik ve bu sözümüzü tutmak için belediyemizin tüm birimleri ile bu uğurda çalışmaya devam ediyoruz. Daha güzel ve yaşanabilir bir Sungurlu için halkımıza sözümüz var" dedi.
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