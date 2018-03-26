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Başkan Saraçoğlu, doğalgaz dağıtım törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 12:22 | Son Güncelleme

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ’101 Yerleşim Yerine Doğalgaz Hizmete Alım Töreni’ne katıldı.Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın koordinasyonunda düzenlenen 101 Yerleşim Yerine Doğalgaz Hizmete Alım Töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2018 yılında yaklaşık 1,8 milyar liralık yatırımla 2 buçuk milyon vatandaşın yaşadığı 94 ilçeye doğalgaz arzına yönelik çalışmalarımız devam ediyor.

Başkan Saraçoğlu, doğalgaz dağıtım törenine katıldı

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ’101 Yerleşim Yerine Doğalgaz Hizmete Alım Töreni’ne katıldı.
Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın koordinasyonunda düzenlenen 101 Yerleşim Yerine Doğalgaz Hizmete Alım Töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2018 yılında yaklaşık 1,8 milyar liralık yatırımla 2 buçuk milyon vatandaşın yaşadığı 94 ilçeye doğalgaz arzına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl ayrıca doğalgazı olmayan Şırnak, Hakkari ve Artvin’e de bu hizmeti götürüyor, böylece 81 vilayetimizin tamamını doğalgazın temizliği ve rahatlığı ile buluşturmuş oluyoruz. Bir başka ifadeyle 2018 yılı sonunda doğalgazın ulaşmadığı hiçbir ilimiz kalmayacak. Böylece ülkemiz genelinde doğalgaz arzı sağlanan kişi sayısı 64 buçuk milyona çıkacak" dedi.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu başarıların altında imzası olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve ekibi başta olmak üzere tüm kurumlara ve dağıtım şirketlerine teşekkürlerini iletti. (EFE)

Başkan Saraçoğlu, doğalgaz dağıtım törenine katıldı

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