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Başkan Saraoğlu’ndan yarışma sponsorlarına plaket

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 11:32 | Son Güncelleme

Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, belediyenin kültür etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği ’Safahat Okuma ve Anlama Yarışması’ öncesi sponsor firmalar ve jüri üyeleriyle bir araya geldi.“Safahat Okuma ve Anlama Yarışması” düzenlemekle topluma Türk düşünce tarihini özellikle Osmanlı’nın sonlarını ve Cumhuriyetin kuruluşunu birlikte gören Mehmet Akif Ersoy’un Ülkemiz için düşüncelerini ve geleceği için bulunduğu öngörüleri okuma fırsatı oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Saraoğlu, “Bizim yapmak istediğimiz Mehmet Akif Ersoy merhumunun bu çok önemli kişiliğinin topluma tanıtılması, bu değerli fikirlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır.

Başkan Saraoğlu’ndan yarışma sponsorlarına plaket

Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, belediyenin kültür etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği ’Safahat Okuma ve Anlama Yarışması’ öncesi sponsor firmalar ve jüri üyeleriyle bir araya geldi.
“Safahat Okuma ve Anlama Yarışması” düzenlemekle topluma Türk düşünce tarihini özellikle Osmanlı’nın sonlarını ve Cumhuriyetin kuruluşunu birlikte gören Mehmet Akif Ersoy’un Ülkemiz için düşüncelerini ve geleceği için bulunduğu öngörüleri okuma fırsatı oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Saraoğlu, “Bizim yapmak istediğimiz Mehmet Akif Ersoy merhumunun bu çok önemli kişiliğinin topluma tanıtılması, bu değerli fikirlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır. Belediyemiz tarafından organize edilen ve sponsorların destekleriyle dereceye giren yarışmacılarımıza çeşitli hediyeler verilmektedir. Sponsorlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür eder, yarışmaya katılacaklara başarılar dilerim” dedi.
Kültür etkinlikleri kapsamında düzenlenecek yarışmanın sponsor firmalarına ve jüri üyelerine Başkan Saraoğlu tarafından plaket ve Milli Mücadele Kartpostalları takdim edildi.(EFE)

Başkan Saraoğlu’ndan yarışma sponsorlarına plaket

Başkan Saraoğlu’ndan yarışma sponsorlarına plaket

Başkan Saraoğlu’ndan yarışma sponsorlarına plaket

Başkan Saraoğlu’ndan yarışma sponsorlarına plaket

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