Başkan Sekmen’den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Sağlıklı hayat, insanların vazgeçemeyeceği temel bir haktır. Etkin ve kaliteli bir sağlık sistemi, nitelikli bir toplumun en önemli şartıdır. Ülkemizde sağlık alanında son 16 yılda önemli gelişmeler yaşanmıştır. İnsanların sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için fedakârca çalışan doktorlar, toplumumuzun inandığı, her zaman değer verdiği saygın kişilerdir. Bugün gelinen noktada deneyim ve birikimleriyle, alanındaki gelişmeleri yakından izleyerek kullanan doktorlarımız ve diğer sağlık çalışanlarımızla gurur duyuyoruz. Doktorlarımızın özverili çalışmaları ve sevgi dolu yaklaşımlarıyla geleceğe daha güvenle bakıyoruz. Bir nefes sıhhat, her birimiz için en büyük nimet ve huzur kaynağıdır. İnsan hayatının vazgeçilmez unsuru olan sağlıkla ilgili yapılan çalışma ve yatırımlar, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerindendir. Sosyal devletin vazgeçilmez gereklerinden olan sağlık hizmetleri, aynı zamanda en temel insan haklarından biridir. Sağlık alanında evrensel standartları yakalayan ülkemiz, bu alanda 16 yılda büyük bir reform gerçekleştirmiştir. Bilgi çağını yaşadığımız bu dönemde, tıpta yaşanan gelişmeleri yakından takip eden hastanelerimiz, üniversitelerimiz ve sağlık merkezlerimizin sayısı hızla artmaktadır. Sağlıkta geçmişe nazaran çağ atlayan Türkiye, uyguladığı politika ve geliştirilen modellerle Avrupa’ya hatta Dünya’ya bile örnek olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, insanlığa daha nitelikli bir hayat sunmak amacıyla kendini bu kutsal mesleğe adayan kıymetli doktorlarımız, bilim adamlarımız, sağlık çalışanlarımız ve tıp fakültesi öğrencilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık görevlilerine çalışma hayatlarında başarılar diliyorum.”