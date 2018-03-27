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Başkan Sekmen’den Dünya Tiyatro Günü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 22:27 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Sekmen, yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi: “Dünya Tiyatro Günü münasebetiyle sanatın bir güç olduğu bilincini bir kez daha hatırlamamız gerekiyor.

Başkan Sekmen’den Dünya Tiyatro Günü mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Sekmen, yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi: “Dünya Tiyatro Günü münasebetiyle sanatın bir güç olduğu bilincini bir kez daha hatırlamamız gerekiyor. Bugün dünya üzerinde söz sahibi olan milletlerin tümünün yolu mutlaka sanattan geçmiştir. Kâinatın ahenginde sanat vardır. Yaşadığımız dünyada varlığımızı anlamlı kılmak için yürümekteyiz. Yürüdüğümüz yoldan tutun da esen rüzgârda ve o rüzgârın oluşunda, suyun buluta dönüşüp tekrar yağmur olarak toprağa yağışında, tabiatın solup tekrar yeşermesinde hep bir ahenk vardır. Bizler yol erleri olarak bu ahenge dâhil olmak için bütün gücümüzle çalışmalıyız. Yolumuz sanattan geçmezse ne kâinatın ahenginden haberdar olabiliriz ne de varlığımızın manasından. Sanat hakikati güzelce aramaktır. Hakikati güzelce aramanın yolu belli bir düzene işaret eder. O yolun eğiminden tutun da insanı amacına ulaştıracak yeterlilikte olmasına kadar her aşamasının, estetik bir biçimde tasarlanmış olması gerekir. İnsan varlığını, ancak hakikat yolunda yürüyerek gerçekleştirebilir. Hakikat ise ancak güzel bir şekilde aranabilir. Hakikati bir sır bilip o sırra ermek için bütün yaşamımız boyunca aldığımız her nefesten tutun da attığımız her adıma kadar bu idrakte olmalıyız. Kâinattaki hiçbir şey tesadüfün kırık çemberinden geçmiş değildir. Her şey hakikat yolunda, belli amaçların ışığında bir ahengi oluşturmaktadır. Her şey gibi insan da, ilim de, dinler de bu amaç için vardır; hakikate ermek için. Sanatı yaşamdan koparmak demek, insanı yolu olmayan bir amaca beyhude zorlamaktan başka bir şey değildir. İnsan da ancak inandığı değerlerle varlığını gerçekleştirebilir. Yaşadığımız hayatın yolunu sanattan geçirmek zorundayız ve insanı bu yola sokarken onun inandığı değerleri yok saymamalıyız. Zira hakikat dediğimiz şey bir idrake işaret eder ki o da Allah’a olan imanımızın gereğidir.
Geldiğimiz nokta itibariyle hakikati arama yolunda kendi sanatımızı yeşertmeliyiz. Hem inandığımız dinin gereği hem de kültürümüzün gereği budur. Kadim köklerimiz itibariyle medeniyetler oluşturmuş bir millet olarak içimizden nice sanatçılar çıkarmışız. Şairlerimizi, romancılarımızı, fikir adamlarımızı, ressamlarımızı, hattatlarımızı bütün dünya tanımaktadır. Eskiden olduğu gibi dünyaya kendi sanatımızı yansıtmak için çalışmalıyız. Yaşadığımız coğrafya ortak kültürlerin mirasıdır. Tiyatro bu topraklarda başlamış ve dünyaya yayılmıştır. Biz bu sanatı, dünyaca kabul görmüş tekniklere kendi estetik anlayışımızı ekleyip, kendi değerlerimizin süzgecinden geçirerek yapmalıyız. Çünkü biliyoruz ki kendi sanatı olmayanın fikri de kendine ait olamaz. Sanatımızı ve fikrimizi ait olduğumuz değerlerle süsleyerek dünyada söz sahibi olmak için çalışmalıyız. Bu vesile ile hakikati güzelce arayan bütün sanatçılarımızın 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutluyorum.”

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