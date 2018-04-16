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Başkan Sekmen’den Turizm Haftası mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 09:27 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Turizm Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasındaki hafta ‘Turizm Haftası’ olarak kutlanmaktadır.

Başkan Sekmen’den Turizm Haftası mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Turizm Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasındaki hafta ‘Turizm Haftası’ olarak kutlanmaktadır. Turizm, ekonomik kalkınmaya çok büyük bir katkısı olan ve tüm dünyada hızlı gelişen ve genişleyen sektörlerin başında gelmektedir. Bilindiği gibi şehrimiz yaz, kış, doğa ve inanç turizminin yaygın olduğu Türkiye’nin en önemli cazibe merkezidir. Birçok kültür varlığına sahip olan şehrimizde görülmeye değer nice doğa harikası mekânlar bulunmaktadır. Dünya’nın sayılı kayak merkezleri arasında yer alan Palandöken, Konaklı ve Kandilli Kayak Merkezleri olimpiyat ruhuna sahip kentin en önemli turizm değerleridir. Bir cazibe merkezi olan Erzurum; doğal, tarihi ve kültürel miraslara sahip Dünya’nın görülmesi gereken en gözde Avrupa şehridir. İktisadi ve ticari hayatı, ekonomik ve sosyal hinterlandıyla geniş bir yatırım olanağına sahip olan Erzurum, Tarihi İpek yolu güzergâhında yer alan büyük bir ticaret kentidir. Bütün bu güzelliklere sahip olan şehrimizi Dünya’ya tanıtıp turizm sektöründe istenilen bir seviyeye ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu vesileyle şehrimizdeki turizm sektöründe yer alan kişi ve kurumların temsilcilerine kent tanıtımına sundukları katkıdan ötürü teşekkür ediyorum.”

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