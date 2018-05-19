Başkan Selvitopu'dan bayrakların kaldırılmasına tepki

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, bir lisede yapılacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama törenleri öncesinde, Türk bayrağı, Atatürk posteri ve Karabağlar Belediyesi'nin ambleminden oluşan üçlü şerit bayrakların kaldırılmasına tepki gösteren Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, tören alanından ayrıldı.

Karabağlar ilçesinde, protokolün de katılacağı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinin Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi'nde yapılması kararlaştırıldı. Lisedeki ses sisteminin kurulumundan, bayrakların asılmasına kadar olan bazı hazırlıkları Karabağlar Belediyesi üstlendi. Bu kapsamda vatandaşların oturacağı tribünlerin arkasına Türk bayrağı, Atatürk posteri ve Karabağlar Belediyesi'nin ambleminden oluşan üçlü şerit bayraklar da asıldı. Karabağlar Kaymakamlığı'nın talimatı ile tören başlamadan kısa bir süre önce okul görevlilerince şerit bayraklar kaldırıldı. Bu duruma tepki gösteren Karabağlar Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Selvitopu, tören alanından ayrıldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Karabağlar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Karabağlar Kaymakamlığı'nın talimatıyla ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri 11 Mayıs 2018 tarihinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili görev bölümü yapmak üzere bir araya gelmişlerdir. Bu bağlamda Karabağlar Belediyesi'ne; törenin yapılacağı Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi alanının düzenlenmesi, süsleme, bayraklama, ses sistemi kurulumu, sahne kurulumu, tak kurulumu, protokol alanının hazırlanması, temizlik ve çevre düzeni gibi işler ile tüm tören alanın hazırlanması görevi verilmiştir. Bir resmi kamu kuruluşu olan Karabağlar Belediyesi'ne ait ve vatandaşların oturacağı tribünlerin arkasına asılan; Türk bayrağı, Atatürk posteri ve Karabağlar Belediyesi'nin ambleminden oluşan üçlü şerit bayraklar, Karabağlar Kaymakamlığı'nın talimatı ile tören başlamadan kısa bir süre önce okul görevlilerince, fotoğraflarda görüldüğü gibi hızlı, düzensiz ve yerlerde sürüklenerek kaldırılmıştır. Bir kamu kuruluşu olan Karabağlar Belediyesi'nin logosu, Atatürk posteri ve Türk bayrağı olan üçlü şerit bayrakların toplatılması talimatına anlam veremeyen, düzensiz ve özensiz kaldırılmasına tepki gösteren Karabağlar Belediye Başkanımız Muhittin Selvitopu, tören başlamadan önce alandan ayrılmıştır."

KAYMAKAM TUNÇ: AYIP ETTİLER

Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç ise "Ayıp ettiler. Tören alanında yeterince Atatürk posteri vardı" dedi. Tunç, daha sonra konuyla ilgili açıklama yapacağını söyledi.