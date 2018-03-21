Başkan Semerci yaşlılarla bir araya geldi

Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci yaşlılarla bir araya gelerek günlerini kutladı

Zonguldak’ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Semerci Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Devrek İlçe Kaymakamlığı tarafından Devrek Öğretmenevi’nde organize edilen etkinlikte bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte Devrek, Çaycuma ve Zonguldak Huzurevlerinde kalan büyüklerle bir araya gelen Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci masaları tek tek dolaşarak büyüklerin ellerini öperek onlarla sohbet etme imkanı yakaladı ve hepsine sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diledi. Öğretmenevi’nde düzenlenen etkinliğine; Çaycuma Kaymakamı ve Devrek Kaymakam Vekili Serkan Keçeli, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Devrek İlçe Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Üsteğmen Serkan Koparan, daire müdürleri ile Devrek, Çaycuma ve Zonguldak Huzurevlerinde kalan sakinler katıldı.