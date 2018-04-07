Başkan Şirin 4 ülkeden 28 öğrenciyi misafir etti

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Erasmus projesi kapmasında Tugutlu’ya gelen 4 farklı ülkeden 28 öğrenciyi TURBEM +1 Kafe’de ağırladı.

Avrupa Birliği Projesi olan ‘Bir ışık da sen yak’ projesi kapsamında Turgutlu’da ziyaretlerde bulunan Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Litvatya’dan gelen 28 kişilik öğrenci grubu Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin tarafından TURBEM +1 Kafe’de ağırlandı. Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül, TURBEM gençleri ve +1 Kafe çalışanlarının da yer aldığı ziyarette +1 Kafe’nin gönüllü çalışanları ile 28 kişilik öğrenci grubu birbirlerinin hayallerini resim yaparak kağıda döktüler. Proje kapsamında yurtdışından gelen öğrencileri Turgutlu’da ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlu Belediyesi olarak, sosyal farkındalık projeleri kapsamında çocuklar, gençler, kadınlar ve engelli vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. İçinde bulunduğumuz TURBEM Gençlik Merkezi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz ile gerçekleştirmiş olduğumuz projemizde, sadece gençlik merkezi olarak değil TURBEM gençlerinin hayallerini gerçekleştirdiği bir merkezdir. Engelli bireyleri topluma kazandırma projelerimizde Turgutlu’da eğitim veren kurum Firdevs Gürel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi ile ortak ilerlemekteyiz. Beraber gerçekleştirdiğimiz projeler arasında en büyüğü +1 Kafe, bugün aktif olarak çalışmaktadır. +1 Kafe’de Firdevs Gürel Eğitim ve İş Uygulama Merkezinden gelen özel öğrenciler hizmet vermektedir. Öğrenciler gruplar halinde kafede çalışmakta ve dönüşümlü olarak eğitim görmektedir. Bu sayede engelli bireylerimizi topluma kazandırmakla kalmayıp eğitimlerini de sürdürebiliyoruz. Halkımız açısından +1 Kafe’mize ziyarete gelen vatandaşlarımıza özel öğrencilerinde eksiksiz bir şekilde çalışabildiğini göstermiş oluyoruz ve önyargıları yıkmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda engel durumu fark etmeden her özel öğrencinin kafede çalışabilmesi +1 Kafe’mize Türkiye’de bir ilk olma unvanını da veriyor” dedi.

Başkan Şirin daha sonra öğrencilerin yaptığı resimleri incelerken, heyetten kendi projeleri hakkında da bilgi aldı.