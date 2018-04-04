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Başkan Şirin:“Kırkpınar’da ses getireceğiz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 18:16 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi Yağlı Güreş Takımı, katılacak oldukları Kırkpınar Güreşleri öncesi Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’i ziyaret etti.Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren güreş takımı sporcularını ağırladı.

Başkan Şirin:“Kırkpınar’da ses getireceğiz”

Turgutlu Belediyesi Yağlı Güreş Takımı, katılacak oldukları Kırkpınar Güreşleri öncesi Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’i ziyaret etti.
Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren güreş takımı sporcularını ağırladı. Ziyarette Başkan Şirin, sporculara kispetlerini takdim ederek, “Genç güreşçi kardeşlerimize inancım tam. Bu yıl Kırkpınar’da ses getireceğiz. Ata sporumuz olan güreşte bizleri en iyi şekilde temsil ediyorlar. Bu yıl Kırkpınar’da Turgutlu’nun adını daha fazla duymak istiyoruz. Güreşçilerimize şimdiden başarılar diliyor, madalyalar ile birlikte ilçemize döneceklerine inanıyorum” dedi.
Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’e desteklerinden dolayı teşekkür eden antrenör Ahmet Yavuzer ise “Güreş takımımız şu anda çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Belediye Başkanımız Turgay Şirin’e bizlere verdiği kispetler ile manevi desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Güreş müsabakalarından başarıyla dönmeyi hedefliyoruz. Gençlerimizin Turgutlumuzun adını gururla ve başarıyla temsil edeceklerine yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Şirin:“Kırkpınar’da ses getireceğiz”

Başkan Şirin:“Kırkpınar’da ses getireceğiz”

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