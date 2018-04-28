Başkan Sözen 9 yıldaki çalışmaları anlattı (2)

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), (DHA) MANAVGAT Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 2009 yılında göreve başladıktan itibaren yaptıkları çalışmaları Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen 'Değişen Manavgat' toplantısıyla vatandaşla paylaştı. Toplantıya CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Boztaş, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Özcan, Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Muammer Ünal'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu şarkı seslendirdi. Toplantıyı planladıkları dönemde genel seçimin gündemde olmadığını belirten Şükrü Sözen, Ancak şu anda koşullar değişti. Malum 2 ay sonra genel seçim var. Seçimler; yorumlama, değerlendirme ve nihayetinde kendi adımıza karar verme fırsatı verir. Seçimin akabindeki pazartesi günü, nasıl bir ülke hayal ettiğimizi, nasıl bir ülkeye uyanmak istediğimizi yorumlayarak, değerlendirerek oy kullanmamız gereken belki de cumhuriyet tarihinin en önemli seçimine gireceğiz dedi. Başkan Sözen, görevde bulundukları süre içerisinde Manavgat'ta yaptıkları yatırım ve hizmetleri slayt eşliğinde anlattı. Bazı hizmetleri yaparken siyaseten engellemelerle karşılaştıklarını aktaran Başkan Sözen, toplantının düzenlendiği AKM'nin bulunduğu yerde spor salonu ve stat olduğunu, engellemelere rağmen söktüklerini kaydetti. AKM'de toplantı ve tiyatro salonlarıyla sivil toplum kuruluşlarının her türlü çalışmalarının organize edildiği birimler olduğunu belirten Başkan Sözen, Kum Mevkii'ne yaptıkları stadyumun ise parmakla gösterildiğini ve kendilerinin bundan gurur duyduklarını anlattı. Manavgat Irmağı'nın her iki kenarında kilometrelerce uzunluğunda düzenleme yaptıklarını ve güvenlik görevlileri tarafından sürekli denetim yapıldığını vurgulayan Başkan Sözen, bu sayede vatandaşın yeniden yürüme ve bisiklete binme gibi spor alışkanlığını kazandığını aktardı. İlçede caddelerde düzenleme çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Sözen, insanların olmadığı caddelerde ekonomik yaşamın olmayacağına inandıklarını, buna rağmen ekonomik ve turizmdeki krizin faturasının kendilerine çıkarılmasını da asla kabul etmediklerini belirtti. Manavgat'ın en önemli değerlerinden birinin şelale olduğunun altını çizen Şükrü Sözen, Hala yasal sorunlarımız devam etmesine rağmen, hala davalarımız devam etmesine rağmen, o şelalenin adı üzerinde Manavgat Şelalesi olarak kalacağı inancıyla yasal kavgamızı devam ettiriyoruz. Kaygı duymadan, çekinmeden oranın projesini yeniledik. Daha önceki mezbelelik halinden kurtardık. İnsanların rant kapısı olmasını engelledik dedi.

