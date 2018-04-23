Başkan Sözen, çocukları yalnız bırakmadı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukları yalnız bırakmadı.

Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ilk olarak eşi Hatice Sözen ile birlikte, Manavgat Belediyesi Çocuk Kültür Merkezi’nce Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlikte Çocuk Kültür Merkezi’nden 280 öğrencinin yaptığı 750 adet resmin yer aldığı sergi açılışı yapıldı. Başkan Sözen ve eşi Hatice Sözen resim sergisini gezerek, emeği geçen öğrenci ve öğretmeleri kutladı. Açılışın ardından çocuklar ‘Benim Bir Hayalim Var’ uygulamalı resim yarışması ve mangala turnuvasına katıldı.

23 Nisan coşkusunu çocuklarla birlikte yaşamaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Sözen, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerek belediyemizin düzenlemiş olduğu, gerek resmi kutlamada olsun çocuklarımızla birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Geleceğimizin teminatı, yarınlarımız olan çocuklarımızın yüzlerindeki gülümseme ve mutluluk her şeye değer. Bu vesile ile ilk önce onları bu günlere getiren ailelerine ve onları eğiten öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti çocuklarımız için ne yapsak az” dedi.