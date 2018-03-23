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Başkan Sözlü: "Adana, gastronomide markalaşma yolunda"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 10:54 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana’nın gastronomi alanında markalaşma yolunda hızla ilerlediğini belirtti.Ankara’da düzenlenen Travelexpo 3.

Başkan Sözlü: "Adana, gastronomide markalaşma yolunda"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana’nın gastronomi alanında markalaşma yolunda hızla ilerlediğini belirtti.
Ankara’da düzenlenen Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi’ne katılan Sözlü, yerli ürünlerin kullanımının yeterince teşvik edilmediğini söyledi. Sözlü, Adana’nın Çukurova’nın bereketli topraklarının gözde şehri olduğunu ve kültürü, doğası, sarı sıcağı, lezzetiyle ve gastronomi alanında markalaşma yolunda hızla ilerlediğini, kentin sahip olduğu doğal avantajları çalışkan insanlarının özverisi ile ekonomik değere dönüştürüldüğünü ifade etti.
Adana’nın çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilebildiği topraklarda olduğunu bu sebeple de ürün çeşitliliğinin fazla olduğu kentte aynı zamanda o ürünlerin sofraları da lezzetlendirdiğini ifade eden Başkan Sözlü, İtalya’nın pizzasının dünyaca bilindiğini, çeşitliliğinin fazla olmasına rağmen isminin tek olduğunu söyleyerek Adana’nın yöresel sofrasının lezzetlerinin farklı isimlerle anılmasının doğru olmadığını söyleyerek yerli ürünlerin daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

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