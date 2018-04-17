Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kentin gelişip kalkınmasında tarımın vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Başkan Sözlü, haftanın ilk mesaisine Merkez Hal esnafını ziyaret ederek başladı. Kahvaltısını hal esnafının meyve ikramları ile yapan Sözlü, esnafın sorun ve sıkıntılarını dinledi. Sözlü, üretimin bir ibadet kadar değerli olduğunu ifade etti. Çukurova’da alternatif tarım ürünleri yetiştirmenin önemine dikkat çeken Sözlü, kentin gelişip kalkınmasında tarımın vazgeçilmez olduğunu kaydetti.

Hal esnafı da hizmetleri ve ziyareti için Başkan Sözlü’ye teşekkür etti.