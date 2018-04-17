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Başkan Sözlü: "Kentin gelişip kalkınmasında tarım vazgeçilmezdir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 12:48 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kentin gelişip kalkınmasında tarımın vazgeçilmez olduğunu söyledi.Başkan Sözlü, haftanın ilk mesaisine Merkez Hal esnafını ziyaret ederek başladı.

Başkan Sözlü: "Kentin gelişip kalkınmasında tarım vazgeçilmezdir"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kentin gelişip kalkınmasında tarımın vazgeçilmez olduğunu söyledi.
Başkan Sözlü, haftanın ilk mesaisine Merkez Hal esnafını ziyaret ederek başladı. Kahvaltısını hal esnafının meyve ikramları ile yapan Sözlü, esnafın sorun ve sıkıntılarını dinledi. Sözlü, üretimin bir ibadet kadar değerli olduğunu ifade etti. Çukurova’da alternatif tarım ürünleri yetiştirmenin önemine dikkat çeken Sözlü, kentin gelişip kalkınmasında tarımın vazgeçilmez olduğunu kaydetti.
Hal esnafı da hizmetleri ve ziyareti için Başkan Sözlü’ye teşekkür etti.

Başkan Sözlü:

Başkan Sözlü:

Başkan Sözlü:

Başkan Sözlü:

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