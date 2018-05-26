Başkan Sözlü'den sahurda itfaiyecilere ciğer kebabı ikramı

Yusuf BAŞTUĞ- Gökhan KESKİNCİ ADANA, (DHA) Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve ailesi, itfaiye çalışanlarıyla birlikte sahurda ciğer kebabı yedi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yerleşkesinde düzenlenen sahur programına, Hüseyin Sözlü, eşi Zeynep, kızı Asena ve oğlu Oğuzhan Sözlü ile birlikte katıldı. Sahurda geleneksel olarak sabahları kahvaltıda tüketilen ciğer kebabı için kurulan mangalın başına geçen Hüseyin ve Zeynep Sözlü çifti, hünerlerini sergiledi. Elleriyle ciğer kebabı pişiren Hüseyin Sözlü, itfaiye görevlilerinin çok önemli görevler üstlendiğini söyledi. İTFAİYE ÇALIŞANLARIYLA OTURDU Mangalın ardından kurulan masalarda itfaiye görevlileriyle birlikte sahur yapan Hüseyin Sözlü, şunları kaydettiÖzel bir sahur bugün. İtfaiye çalışanlarıyla, mesai arkadaşlarımızla Ramazan ayının manevi ikliminde bir dayanışma ortamında buluştuk. Vardiyalı çalışan ya da gece masaisinde olan arkadaşlarımızla yer yer sahur yapıyorum. Bugün de İtfaiye Daire Başkanlığımızın çalışanlarıyla sahurda buluştuk. Nihayetinde bizim esas büyük ailemiz, Adana'ya hizmet noktasında işbirliği yaptığımız değerli mesai arkadaşlarımız. Bugün onların misafiriyiz aslında. Onlar bizi ağırlıyor, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizim itfaiye personeli Adana'da kritik görevi yapan arkadaşlarımızdır. İtfaiye teşkilatımızın donanımı, Türkiye'nin en yüksek teknolojiyi barındıran, fizi altyapısı çok güçlü. Arkadaşlarımız da bu konuda oldukça başarılı.



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