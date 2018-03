Başkan Tahmazoğlu’ndan çiftçilere Bir Destek Daha

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilere 2 bin ton buğday tohumu, 2 bin ton gübre ve 3 bin 500 ton hayvan yemi desteğinin ardından şimdide çiftçilere ve vatandaşlara 500 bin adet zeytin fidanı desteğinde bulunuyor. Çiftçilere daha önce 2 bin ton Ceyhan 99 buğday tohumu, 2 bin ton gübre ve 3 bin 500 ton hayvan yemi dağıtan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilerin yüzünü güldürecek bir projeye daha imza attı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya’nın önderliğinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Karayılan ile bir araya gelerek çiftçilere 500 bin zeytin fidanı desteği için protokol imzaladı. İmzalanan protokol ile Şahinbey ilçesindeki çiftçilere ve vatandaşlara 02 Mart 2018 tarihi itibariyle 500 bin adet zeytin fidanı dağıtılacak.

"Çiftçilerimizin her zaman yanındayız"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilerin her ihtiyacında yanlarında olmaya çalıştıklarını belirterek, “Göreve geldiğimiz günden buyana daha yeşil bir Şahinbey için çalışıyoruz. Parklarımızın sayısını artırarak Türkiye’nin en büyük parkı olan Yeşilvadi Parkı da dahil olmak üzere 571 adet park yaptık. Sadece belediye olarak kendi çalışmalarımızın ötesinde vatandaşlarımızın da kendi evlerine ve bahçelerine ağaç dikmesini de teşvik ediyoruz. Bu çerçevede 2017 yılına kadar 1.200.000 adet fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Şahinbey Belediyesi olarak meyveli ağaç dağıtımı ile ilgili yeni bir projeye başlıyoruz. Bunun için de zeytin fidanı dağıtmaya karar verdik. Zeytin yaz-kış yaprakları dökülmüyor, yeşil kalan bir ağacımız. Aynı zamanda zeytin ve zeytinyağı vücudumuz için çok faydalı bu nedenle 500 bin adet zeytin fidanı aldık. Zeytin fidanlarını hem vatandaşlarımıza hem de çiftçilerimize dağıtacağız. Vatandaşlarımızdan bu anlamda hiçbir ücret talep etmiyoruz. Çiftçilerimize ise bin adete kadar fidan vereceğiz. Onlardan da fidan başına sadece 2 TL bir ücret alacağız. Kalan kısmını da Şahinbey Belediyesi olarak biz karşılayacağız” dedi. Tahmazoğlu, “Çiftçilere daha önceden 2 bin ton Ceyhan 99 buğday tohumu, gübre ve 3 bin 500 ton hayvan yemi desteğinde bulunmuştuk. Çiftçilerimizden gelen yoğun istek sonrasında onlara zeytin fidanı dağıtımında bulunmak için tüm çalışmalarımızı tamamladık ve 500 bin adet fidan dağıtımımıza yarın (bugün) başlıyoruz. Çiftçilerimiz topraklarını zeytin fidanlarıyla buluşturup verimliği ve üretimi artıracak. Bu anlamda Şahinbey Belediyesi olarak çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.