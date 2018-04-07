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Başkan Takva güven tazeledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 19:05 | Son Güncelleme

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) organ seçimleri sonunda 14 meslek grubunu kazanan mevcut Başkan Necdet Takva, güven tazeledi.Atatürk Lisesinde sabah 09.00’da başlayan Van TSO seçimleri akşam saat 17.00’de sona erdi.

Başkan Takva güven tazeledi

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) organ seçimleri sonunda 14 meslek grubunu kazanan mevcut Başkan Necdet Takva, güven tazeledi.
Atatürk Lisesinde sabah 09.00’da başlayan Van TSO seçimleri akşam saat 17.00’de sona erdi. Yaklaşık 1 saat süren oy sayımının ardından Necdet Takva 19 meslek grubundan 14 meslek grubunu alırken Zahir Kandaşoğlu ise 5 meslek grubunu kazandı. Seçimler sonunda 14 meslek grubunu kazanan Başkan Takva, güven tazeledi. Oy sayımının ardından davul zurna eşliğinde Van TSO’ya giren Başkan Takva, burada bir açıklama yaptı. Açıklamalarında 14 meslek grubunu kazandıklarını, 5 meslek grubunda ise kaybettiklerini ifade eden Takva, “Ekonomide değişim hareketi olarak 8 aydır bu yolda büyük bir emek ve çaba harcayarak bu sonuca erişmiş bulunuyoruz. Her akşam yaptığımız toplantılarda kazandığımız gruplara sevinemeyeceğimizi ama kaybettiğimiz gruplara üzüleceğimizi söylemiştim. İnanın şuanda kaybettiğimiz gruplara üzülüyorum. Kazandığımız grupların sevinci içerisinde değilim” dedi.
Konuşmalarında oy veren vermeyen herkese teşekkür eden Başkan Takva, “Bize oy veren vermeyen, hiçbir ayırıma tabi tutmadan ticaret sanayi odasının kurumsal kimliğini üyelerimizin hizmetlerine sunacağız. Bütün üyelerimiz candır. Biz onları çok seviyoruz ve onlara hizmet etmekten onur diyoruz. Bundan sonraki süreçte de Van Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye’deki en başarılı ticaret ve sanayi odaları arasında çılgın projeler yapmaya devam edecektir. Ayrıca kendi gruplarında çıkamayan 5 meslek grubundaki tüm arkadaşlarımızı bütün organlarda görevlendireceğiz. Onlar asla kaybetmediler. Onlar bizim değerli dostlarımızdır. Ben bu kapsamda oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyor, seçimin ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Takva güven tazeledi

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