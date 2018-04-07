Başkan Taş güven tazeledi

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası’nın (HATSO) organ seçimleri sonunda 7 meslek grubunun tamamını alan mevcut başkan Servet Taş yeniden başkan seçildi.

Hakkari Ticaret Odası Meclis Toplantı salonunda yapılan seçilerde 2 aday 7 meslek komitesinde çoğunluğu elde etmek için yarıştı. Seçimlerde 535 kayıtlı üye sabah saat 10’00’dan itibaren sandık başına gitti. Mevcut Başkan Servet Taş’ın Beyaz listesi ile Mimar Cemal Erip’in Yeşil listesi 7 meslek komitesi için yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Servet Taş’ın başını çektiği beyaz liste 7 komitenin 7’sini kazandı. İnşaat komitesinde Beyaz liste 87 oy alırken, Yeşil liste 59 oy aldı. Gıda Komitesinde Beyaz liste 45 oy alırken, Yeşil liste 22 oy aldı. Enerji komitesinde Beyaz liste 41 oy alırken, Yeşil liste 25 oy aldı, Tekstil komitesinde geçerli oyların 32’sini Beyaz Liste alırken, Yeşil liste 18 oy aldı. Eğitim komitesinde Beyaz liste 12 oy alırken, yeşil liste 10 oy aldı. Nakliye komitesinde Beyaz liste 37 oy alırken, Yeşil liste 23 oy aldı, Finans komitesinde ise Beyaz liste 22 oy alırken, Yeşil liste 15 oy aldı. Seçimin ardından Ticaret ve Sanayi Odası önünde kendisine destek veren üyeler ile birlikte basın açıklaması düzenleyen Servet Taş, seçimin galibinin kendisinin değil Hakkari esnafı ve işadamları olduğunu söyledi.

5 yıldır Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası’nda görevde olduklarını belirten Taş, “Göreve geldiğimden bu yana hep Hakkari için çalıştık. Hakkari için bir şeyler yapmaya çalıştık bütün amacımız hedefimiz bu oldu herkesin huzurunda Hakkari halkına teşekkür ederim. Bugün ben büyük değilim bugün sizler büyüksünüz bütün esnaf bütün Hakkari büyüktür. Taş, Çukurca ilçesine ilk etapta Ticaret ve Sanayi Odamızı Şubesini açacaklarını sözlerine ekledi.