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Başkan Taşçı: "Atakum’u, Türkiye’nin yıldızı yapacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 18:28 | Son Güncelleme

Atakum’un, Türkiye’nin önemli turizm duraklarından birisi olması için çalıştıklarını ve projeler ürettiklerini belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum’u, Türkiye’nin yıldızı yapacaklarını söyledi.Atakum ilçesinde, turizm odaklı projeler ve çalışmalara önem verdiklerini kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, turizm odaklı çalışmalara hız verip, yerli ve yabancı turistleri Atakum’a çekeceklerini söyledi."Atakum’a akın var"Atakum’un cazibe merkezi haline geldiğini söyleyen Başkan Taşçı, "Eşsiz sahili, doğal güzellikleri ve hayata geçirdiğimiz turizm odaklı projelerle ilçemiz önemli bir turizm durağı olma yolunda ilerliyor.

Başkan Taşçı: "Atakum’u, Türkiye’nin yıldızı yapacağız"

Atakum’un, Türkiye’nin önemli turizm duraklarından birisi olması için çalıştıklarını ve projeler ürettiklerini belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum’u, Türkiye’nin yıldızı yapacaklarını söyledi.
Atakum ilçesinde, turizm odaklı projeler ve çalışmalara önem verdiklerini kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, turizm odaklı çalışmalara hız verip, yerli ve yabancı turistleri Atakum’a çekeceklerini söyledi.

"Atakum’a akın var"
Atakum’un cazibe merkezi haline geldiğini söyleyen Başkan Taşçı, "Eşsiz sahili, doğal güzellikleri ve hayata geçirdiğimiz turizm odaklı projelerle ilçemiz önemli bir turizm durağı olma yolunda ilerliyor. Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle inşa edilen Atakum Belediyesi Osmanlı Hamamları, önemli bir çıkış noktası oldu. Aynı şekilde Atakum Belediyesi Seyir Tesisleri de, Karadeniz’in eşsiz güzelliklerini vatandaşlarımızın ayaklarının altına seren güzide bir turizm noktası oldu. 4 yılda hayata geçirdiğimiz 79 projenin, neredeyse büyük bir kısmı, ilçe turizmine güç katacak, gelişimine hız kazandıracak projeler. Bu gelişim, hem nüfus artışımızdan hem de çevre ilçe ve illerden ilçemize akın eden vatandaşlarımızdan görülüyor" dedi.

"Herkesin her kesimin"
Atakum’un Karadeniz Bölgesi’nin incisi konumunda olduğunu belirten Başkan Taşçı, "Atakum, bölgenin en yaşanılabilir kenti olarak açıklandı. Bununla gurur duyuyoruz. Ancak sorumluluğumuzun da farkındayız. Bu sorumluluktan hareketle çalışıyoruz, üretiyoruz. Sosyal, kültürel, istihdam odaklı ve spor merkezli projelerimizi ardı ardına hayata geçirirken, sadece bir kesimin değil, her kesimin memnuniyetini esas alıyoruz. Bir yandan ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız için, daha da yaşanılabilir bir Atakum inşa ediyoruz. Diğer yandan da ilçemizi gezmeye gelen vatandaşlarımızın, keyif içerisinde vakit geçirebileceği önemli bir turizm durağı olmaya gayret gösteriyoruz. Bu anlamda hedefimiz Türkiye’nin yıldızı olmak. Bunu da başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Başkan Taşçı:

Başkan Taşçı:

Başkan Taşçı:

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