Başkan Taşçı: “Atakum’un değerine değer katıyoruz”

Atakum Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelerin, inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan İshak Taşçı, “Atakum’da, vatandaş-belediye işbirliğinin en güzel örneklerinden birini ortaya koyuyoruz” dedi.

4 yılda 79 projeyi hayata geçirdiklerini belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, yapımı devam eden projelerin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Göreve geldikleri günden itibaren Atakum’un geleceğini inşa ettiklerini kaydeden Başkan Taşçı Atakum’un, Türkiye’nin önemli kentleri arasında yer aldığını ve her geçen gün daha yaşanılabilir bir ilçe olduğunu ifade etti.

"Tüm ilçede kapsamlı projeler"

Atakum Belediyesi tarafından ilçede inşaat çalışmaları sürdürülen projeleri yerinde inceleyen Atakum Belediye Başkanı Taşçı, “İlçemizin 56 mahallesinin tamamında kapsamlı çalışmalar sürdürüyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerini başarıyla sürdürürken, bir yandan da ilçemizin değerine değer katacak önemli yatırımları vatandaşlarımıza buluşturmak için çalışıyoruz. Bu anlamda yapımını sürdürdüğümüz, Aqua Park, Yeni Mahalle Kapalı Otopark, Kapalı Çocuk Oyun Alanı ve Spor Tesisleri, Akarsu Rekreasyon Projesi, Köy Konakları, Yayla Konaklama Tesisleri başta olmak üzere, birçok projeyi hemşehrilerimizin hizmetine bir an önce kavuşturmak için gece, gündüz demeden çalışıyoruz” şeklinde konuştu.