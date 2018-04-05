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Başkan Taşçı: “Atakum’un değerine değer katıyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 11:31 | Son Güncelleme

Atakum Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelerin, inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan İshak Taşçı, “Atakum’da, vatandaş-belediye işbirliğinin en güzel örneklerinden birini ortaya koyuyoruz” dedi.4 yılda 79 projeyi hayata geçirdiklerini belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, yapımı devam eden projelerin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Taşçı: “Atakum’un değerine değer katıyoruz”

Atakum Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelerin, inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan İshak Taşçı, “Atakum’da, vatandaş-belediye işbirliğinin en güzel örneklerinden birini ortaya koyuyoruz” dedi.
4 yılda 79 projeyi hayata geçirdiklerini belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, yapımı devam eden projelerin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Göreve geldikleri günden itibaren Atakum’un geleceğini inşa ettiklerini kaydeden Başkan Taşçı Atakum’un, Türkiye’nin önemli kentleri arasında yer aldığını ve her geçen gün daha yaşanılabilir bir ilçe olduğunu ifade etti.

"Tüm ilçede kapsamlı projeler"
Atakum Belediyesi tarafından ilçede inşaat çalışmaları sürdürülen projeleri yerinde inceleyen Atakum Belediye Başkanı Taşçı, “İlçemizin 56 mahallesinin tamamında kapsamlı çalışmalar sürdürüyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerini başarıyla sürdürürken, bir yandan da ilçemizin değerine değer katacak önemli yatırımları vatandaşlarımıza buluşturmak için çalışıyoruz. Bu anlamda yapımını sürdürdüğümüz, Aqua Park, Yeni Mahalle Kapalı Otopark, Kapalı Çocuk Oyun Alanı ve Spor Tesisleri, Akarsu Rekreasyon Projesi, Köy Konakları, Yayla Konaklama Tesisleri başta olmak üzere, birçok projeyi hemşehrilerimizin hizmetine bir an önce kavuşturmak için gece, gündüz demeden çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

"Atakum’da birçok eksiklik giderildi"
4 yıllık görev süreleri boyunca Atakum’un önemli eksikliklerini ortadan kaldırdıklarını kaydeden Başkan Taşçı, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını Atakum’dan ayrılmak zorunda kalmadan giderebilmesini önemsiyoruz. Bu anlamda ilçemizde olmayan birçok yatırımı ilçemizle buluşturarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yaptığımız girişimler sonucunda ilçemize kazandırdığımız noter, vatandaşlarımızın, devletin sağlık hizmetlerinden kendi ilçesinde faydalanması için, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Hizmet Binası, yine ilçemizde bulunmayan bir hizmet olan Osmanlı Hamamları, bölge turizmine önemli katkı sağlayacak olan Seyir Tesisleri gibi birçok önemli yatırımın altında Atakum Belediyesi imzası var. Atakum, her geçen gün daha yaşanılabilir oluyor” ifadelerini kullandı.

“Atakum’u geleceğe hazırlıyoruz”
Atakumlularla sık sık bir araya gelerek fikir alışverişlerinde bulunduklarını ifade eden Başkan Taşçı, “Her alanda öncü, örnek projelerle ortaya koyduğumuz çalışma temposu, Atakum’u her geçen gün daha ileriye taşıyor. Hayata geçirdiğimiz projelerle birlikte, çocuklarımızın geleceğini planlıyor ve Atakum’u daha da yaşanılabilir bir ilçe haline getirmek için çabalıyoruz. Bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken en büyük güç kaynağımız da vatandaşlarımız oluyor. Onların fikir, talep ve önerileriyle şekillendirdiğimiz projelerimizi bir bir hayata geçiriyor ve vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Atakum ortak akılla yönetilen bir ilçe olarak, vatandaş-belediye işbirliğinin en güzel örneklerinden birine ev sahipliği yapıyor” diye konuştu.

Başkan Taşçı: “Atakum’un değerine değer katıyoruz”

Başkan Taşçı: “Atakum’un değerine değer katıyoruz”

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