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Başkan Taşçı: "Birlikte yönetim Atakum’u güçlendiriyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 13:26 | Son Güncelleme

Farklı meslek grupları, meslek odaları, STK temsilcileri ve yönetimlerini, hafta sonunda gerçekleştirdiği iki farklı toplantıda ağırlayan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Birlikte yönetim anlayışının en başarılı örneklerini ilçemizde ortaya koyuyoruz.

Farklı meslek grupları, meslek odaları, STK temsilcileri ve yönetimlerini, hafta sonunda gerçekleştirdiği iki farklı toplantıda ağırlayan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Birlikte yönetim anlayışının en başarılı örneklerini ilçemizde ortaya koyuyoruz. Amacımız daha da yaşanılabilir bir Atakum ilçesidir" dedi.
Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, farklı meslek grupları ile STK temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilen iki farklı toplantıda esnaf oda başkan ve yönetimleri, vakıf ve derneklerin yöneticileri, farklı STK’ların temsilcileri ile emlakçılar ve kuaförleri ağırlayan Başkan Taşçı, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Atakum ilçesinde köklü bir değişim süreceği yaşandığını kaydeden Başkan Taşçı, "İlçemizdeki değişim, beraberinde gelişi getiriyor. Bir kesimi değil, her kesimi yakından ilgilendiren projelerimizle, Atakum’da yaşam kalitesini her geçen daha da arttırmak için çalışıyoruz. Çalışmalarımızda ve projelerimizde nasıl başarılı olduğumuz açık. Biz halkımıza soruyoruz, ilçe esnafımız ile fikir alışverişinde bulunuyoruz, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapıyoruz. Bu sayede ‘ortak akıl’ oluşturup, bu doğrultuda başarılı çalışmalara imza atıyoruz" dedi.

Taşçı: "Sorumluluğumuzun bilincindeyiz"
Görev sürecinde geride bıraktıkları 3,5 yılı aşkın zaman zarfında rekor nitelikte çalışmalar gerçekleştirildiğini belirten Başkan Taşçı, "Yapılamayanların yapıldığı, hayal olarak görülen projelerin gerçek olduğu bir dönem yaşıyoruz. Yol yapım ve onarım çalışmalarımız başta olmak üzere rutin belediyecilik alanında rekorlara imza atıyoruz Öte yandan sosyal, kültürel, sportif, istihdam odaklı projelerimizle geleceğe yön veriyoruz. İlçemizin öncelikli eksiklerinin giderilmesi noktasında son derece kararlı ve hızlı çalışıyoruz. Türkiye’nin parlayan yıldızı olan ve nüfusu hızlı bir şekilde artan Atakum ilçesinde, dur durak bilmeden çalışıyoruz. 3,5 yılda 79 farklı projenin hayata geçtiği bir Atakum’dan bahsediyoruz. Her geçen gün daha da güçlenen bir belediyecilik yapısı, bununla doğru orantılı olarak yaşam kalitesi her geçen gün daha da artan bir ilçede yaşıyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız" diye konuştu.

Köksoy: "Atakum’da güzel şeyler oluyor"
AK Parti’nin Türkiye’ye kattığı önemli kazanımlardan birisinin de ak belediyecilik anlayışı olduğunu ifade eden AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, "AK Parti ile birlikte ülkemizde yaşanan gelişim, belediyecilik noktasında da kendisini açık ve net bir şekilde gösterdi. Ak belediyecilik anlayışı ile birlikte kentler daha güzel, daha da yaşanabilir bir hale geldi. Bu anlayışın en başarılı örneklerinden birisi olan Atakum Belediyesinin çalışmalarını da takdir ediyor, destekliyoruz. Bu başarının mimarı olan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’yı tebrik ediyoruz. Biz AK Parti Atakum Teşkilatı olarak her zaman Başkan Taşçı’nın ve çalışmalarının destekçiyiz" şeklinde konuştu.

Nazlı: "Birlik ve beraberlik önemli"
Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ise konuşmasında, "Yönetim anlayışının temelini ortak akıl olarak belirleyen Başkan Taşçı’nın, farklı meslek gruplarıyla, farklı görüşlerdeki vatandaşlarımızla gerçekleştirdiği bu toplantılar son derece önemli. Belediyecilik çalışmalarını takdir ettiğim Başkan Taşçı’yı bu anlamda kutluyorum. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bugünlerde, bu birlikteliği ilçemizde görüyor olmak son derece güzel" dedi.

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