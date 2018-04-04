Başkan Taşçı: “Cumhurbaşkanımızı örnek alın”

Ziyaretine gelen AK Parti Atakum İlçe Gençlik Kolları üyesi gençlere tavsiyelere bulunan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Gençlik kollarından, dünya liderliğine ulaşan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı kendinize örnek alın. Türkiye’nin geleceği sizlersiniz” dedi.

AK Parti Atakum İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halil Ayhan ve yönetim kurulu üyeleri, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’yı makamında ziyaret etti. Geçen hafta yaşanan bayrak değişimi ile görevi devralan Gençlik Kolları Başkanı Ayhan’a görevinde başarılar dileyen Başkan Taşçı, “Gençlik kollarında siyasi hayatına başlayan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı örnek alın. Aranızdan, geleceğin önemli siyasetçilerinin çıkacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Gençler siyasette olmalı”

Ziyaret karşısında duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Taşçı, “AK Parti Atakum İlçe Gençlik Kolları, bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da bizim en önemli güç kaynaklarımızdan olacaktır. Yaşanan bu kan değişiminin ardından göreve gelen Halil Ayhan kardeşime başarılar diliyorum. Ayrıca büyük ve güçlü bir yapı olan Atakum AK gençlikte yer alan kardeşlerimi de kutluyorum. Siyasete gençlik kollarıyla başlayan, şu anda bir dünya lideri olarak gerek Türk, gerekse İslam coğrafyasının önemli bir ismi haline gelen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı örnek alan bir neslin, ileride neler başarabileceğine olan inancım tamdır. Gençlerin aktif siyaset içerisinde bulunmasını son derece önemsiyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde yürüdüğümüz AK Parti Atakum İlçe Gençlik Kollarımızın da her zaman yanında olduğumu bir kez daha dile getiriyorum” diye konuştu.