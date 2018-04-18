Başkan Taşdelen, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ümitköy Şubesi’nin 20. yıl kutlamalarına katıldı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ümitköy Şubesi’nin 20. yıl kutlamalarına katıldı.
Başkan Taşdelen, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çayyolu Ümitköy Şubesinin 20. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, ’’Evet Çankaya’dayız, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesindeyiz ve bu ilçe her zaman Atatürk’ün devrimlerine, ilkelerine sahip çıkmış bir ilçe. Ben de böyle bir ilçede belediye başkanlığı yapmaktan mutluluk duyuyorum. Elbette Türkan Saylan Hocamızın, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu, Uğur Mumcu Hocalarımızın bize gösterdiği bir yol vardı. O da laik, demokratik, çağdaş bir hukuk devleti olarak Türkiye Cumhuriyetini ileriye götürerek Atatürk devrimlerinin ve ilkelerinin ışığında çağdaş bir ülke olarak yaşamasıydı. Bu hedef hala önümüzde duruyor, asla ümitsizliğe kapılmamak gerekir. Biz ümidimizi koruyalım çünkü biz güçlüyüz, haklıyız, biz Mustafa Kemal’in askerleriyiz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bu anlamda çok güzel bir örnek. En zor koşullarda Türkan Hocamız hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadı, her sıkıntıdan daima bir ümitle çıkmasını bildi. O nedenle bizler de aynı yolda yürüyeceğiz’’ ifadelerini kullandı.
Kutlamaya kurucu üyeler, burs veren gönüllüler ve burs alan öğrenciler de katıldı.
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