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Başkan Taşdelen’in ’’Başkanla Yüz Yüze’’ toplantıları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 11:15 | Son Güncelleme

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, vatandaşlara projeleri ve hizmetleri anlatıp taleplerini dinlediği ’’Başkanla Yüz Yüze’’ mahalle toplantıları kapsamında bu defa Bahçelievler bölgesi sakinleriyle bir araya geldi.Anıttepe, Maltepe, Yücetepe, Bahçelievler, Emek bölgelerinde yaşayan vatandaşların katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Taşdelen, ’’Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz, Kuvay-i Milliye’den geliyoruz.

Başkan Taşdelen’in ’’Başkanla Yüz Yüze’’ toplantıları devam ediyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, vatandaşlara projeleri ve hizmetleri anlatıp taleplerini dinlediği ’’Başkanla Yüz Yüze’’ mahalle toplantıları kapsamında bu defa Bahçelievler bölgesi sakinleriyle bir araya geldi.
Anıttepe, Maltepe, Yücetepe, Bahçelievler, Emek bölgelerinde yaşayan vatandaşların katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Taşdelen, ’’Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz, Kuvay-i Milliye’den geliyoruz. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ne diyor, ’Tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak.’ Çalışınca çok şey başaracağımızı bilmemiz lazım’’ ifadelerini kullandı.
Taşdelen, Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırım programını gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, ’’Kültür merkezleri, kreşler, Çankaya Evleri, sosyal tesisler, yüzme havuzları, pazar yerleri olmak üzere ilçemize birçok tesis ve eser kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. En güzel arsalarımızı ranta değil halka açarak vatandaşlarımızın faydalanmalarını sağlıyoruz. Bu sene bitmeden de 24 eserin açılışını yapıp, halkın hizmetine sunacağız. Hizmetlerden daha az pay alan yoksul vatandaşlarımıza giderek, onlara dokunacak projeler yapmaya çalıştım. Halk Kart, kültür gezileri, yazlık sinema, iftar çadırları bunlara örnek’’ şeklinde konuştu.
İnsan odaklı ve kamu yararını gözeten bir belediyeciliği inşa etmeye gayret gösterdiklerini kaydeden Taşdelen, toplantıda vatandaşlara söz vererek, Çankaya Evleri’ne büyük önem verdiklerini ve Bahçelievler’e çok güzel ve büyük bir Çankaya Evi yapılacağını açıkladı. Taşdelen, daha sonra vatandaşların öneri ve taleplerini dinledi. Toplantıda ayrıca 38 özel sağlık kuruluşunda yüzde 50’ye varan indirim sağlayan Sağlık Kart dağıtımı yapıldı.
Taşdelen’in Ayrancı bölgesini kapsayacak bir sonraki vatandaş buluşması, 19 Nisan Perşembe günü saat 18.30’da Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşecek.

Başkan Taşdelen’in ’’Başkanla Yüz Yüze’’ toplantıları devam ediyor

Başkan Taşdelen’in ’’Başkanla Yüz Yüze’’ toplantıları devam ediyor

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