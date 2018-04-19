Başkan Tiryaki öğrencilerle bir araya geldi

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Başpınar Mahallesi’ndeki Kaşgarlı Mahmut İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Sınıfları tek tek gezerek öğrencilere diş macunu, diş fırçası ve oyuncak hediye eden Başkan Tiryaki, çocuklardan dişlerini fırçalamaları için söz aldı.

Başpınar Mahallesi’ndeki Kaşgarlı Mahmut İlkokulunu ziyaret eden Başkan Tiryaki, öğrencilere diş macunu, diş fırçası ve oyuncak hediye ederek, okula temizlik malzemesi yardımında bulundu. Tiryaki, çevre düzenlemesiyle de yakından ilgilendi. Oyuncaklarına kavuşan öğrencilerin mutluluğu ise görülmeye değerdi.

Belediye olarak eğitime her zaman destek sağladıklarının altını çizen Başkan Tiryaki, çocukların iyi bir eğitim almasının öneminden bahsetti. Tiryaki, bu konuda hem öğretmenlere hem de ailelere büyük sorumluluklar düştüğünü belirtti. Çocukların mutlaka kitap okuma alışkanlığı kazanmasını isteyen Tiryaki, doğru yetiştirilecek bir çocuğun ülkesine, milletine ve ailesine faydalı olacağını söyledi. Başkan Tiryaki, öğrencilerin sosyal aktivitelerde daha fazla yer alması gerektiğini de kaydederek, bu durumun öğretmenler aracılığıyla hayata geçeceğini aktardı. Bu ziyaretlerden hiçbir karşılık beklemediklerini vurgulayan Başkan Tiryaki, bu zamana kadar ilçeye yapılan eğitim yatırımlarını anlattı. “Altındağ’da yeni okullar da yaptık, burada okuyan gençler için öğrenci yurdu da, gençlik merkezleri, anaokulları ve spor tesisleri de eğitim yatırımlarımız arasında yer alıyor. Hepsi Altındağ’da daha sağlıklı ve daha iyi şartlarda büyümüş bir nesil yetişmesi için” dedi.