Başkan Toçoğlu, İl Emniyet Müdürü Kaya ile bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’yı misafir etti.

Polis Haftası dolasıyla Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’na davetiye takdim eden İl Emniyet Müdürü Kaya, düzenlenecek etkinlikler hakkında Başkan Toçoğlu’na bilgiler verdi ve Polis teşkilatına vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. Polis Haftası öncesi İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileriyle bir araya gelen Başkan Toçoğlu, “Şehrimizin güvenliğini ve huzurunu sağlayan Sakarya Polis Teşkilatımız ile bir araya geldik. Bu konuda mesai mefhumu göz etmeksizin şehrimizin güvenliği ve huzuru için hayati bir rol üstlenen Polis teşkilatımıza destekler sunmaya devam edeceğiz. İl Emniyet Müdürlüğümüz ile birçok çalışmayı istişare ederek gerçekleştiriyoruz. Birlikteliğimiz Sakarya’ya her zaman güç vermiştir. İnşallah bu birliktelik içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ülkemizi ve şehrimizi hayatı pahasına koruyan tüm güvenlik güçlerimizin Polis Haftası’nı tebrik ediyorum” dedi.