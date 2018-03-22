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Başkan Toçoğlu: "Sakarya hoşgörü ve sevginin adıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 17:46 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Ordulular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Yücetepe ve yönetimi ile bir araya geldi.Buluşmada dernek faaliyetleri hakkında Yücetepe’den bilgiler alan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Başkan Toçoğlu: "Sakarya hoşgörü ve sevginin adıdır"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Ordulular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Yücetepe ve yönetimi ile bir araya geldi.
Buluşmada dernek faaliyetleri hakkında Yücetepe’den bilgiler alan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ordulular Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile bir araya gelen Başkan Toçoğlu, “Sakarya’da farklı kültürlerden vatandaşlarımız bir arada huzur içerisinde yaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın huzur bulduğu şehrimiz kardeşlik bağlarının güçlü olduğu bir coğrafyadır. Çok kültürlülüğün, sevginin, paylaşmanın, hoşgörünün, birlikteliğin simgesi olan Sakaryamızda inşallah bu güzellikler yaşanmaya devam edecek. Büyükşehir Belediyesi olarak kültür derneklerimize desteklerimiz devam edecek. Bu vesileyle Ordulular Kültür ve Yardımlaşma Derneğimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

Başkan Toçoğlu:

Başkan Toçoğlu:

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