Başkan Tok: “Onlar hepimizin yavruları”

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, MEMGE kursiyerleri ile birlikte Süleyman Yançatoral Çocuk Evini ziyaret ederek çocuklara yakın ilgi gösterdi.

Süleyman Yançatoral Çocuk Evine gerçekleştirilen ziyarette İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un yanı sıra Samsun Lokantacılar Tatlıcılar Pastacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsmail Balcı, MEMGE eğitmenleri ve öğrencileri yer aldı. MEMGE kursiyerleri tarafından yapılan pasta ve tatlılar miniklere ikram edilirken Başkan Tok çocuk evi yetkililerinden bilgi aldı.

Yurda gelen çocuk sayısı hızla düşüyor

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’a yurdu gezdiren yetkililer hizmetler hakkında bilgi verirken yurda gelen çocukların sayısında düşüş yaşandığını belirttiler. 80 kişilik kapasiteye sahip olan çocuk evinde yaş guruplarına göre ayrı bakım evlerinin olduğunu söyleyen çocuk evi yetkilileri, son çıkan yasa ile ailelere verilen çocuk bakım desteğinin yurda gelen çocuk sayısındaki olumlu değişimi sağladığı belirtildi.

Odaı Başkanı İsmail Balcı, MEMGE kursiyerleri ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ile bir arada bu anlamlı ziyareti gerçekleştirmekten mutluluk duyduğu belirtirken, “Başkanımız Erdoğan Tok ile böyle anlamlı ziyaretlerde bulunmaya devam edeceğiz. Burada öğrencilerimizle beraber görüyoruz ki bakıma muhtaç yavrularımız aile ortamını aratmayan bir sıcaklıkta bakılıyorlar. Bu da bizleri çok mutlu ediyor” şeklinde konuştu.