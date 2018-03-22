Mersin’in Erdemli ilçe Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Kumkuyu’da birlik ve beraberlik toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. Tollu, "Birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile Erdemli Kaymakamı Avni Kula’nın da katıldığı toplantıda, yerel yönetimlerin sorunları ve eksikleri ile çözüm olanakları masaya yatırıldı. Siyasi parti başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tollu, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Birlik ve beraberlik içeresinde kendilerine emanet olan görevlerde vatandaşlara hizmet etmeye devam etmeleri gerektiğini kaydeden Tollu, "Biz belediye olarak emaneti devraldığımız günden bu yana Erdemli’miz için çalıştık. Bu önemli birlik beraberlik toplantısında ilgi ve katılım gücümüzün de birlik beraberliğimizde en güzel vurgulayan unsurdur. Bundan sonra da birlikte olursak, beraberliğimizi sürdürürsek, Erdemli’miz için kolektif gücümüzü kullanırsak, çok daha başarılı olacağız" diye konuştu.

Erdemli’nin Türkiye ve Mersin için taşıdığı öneme dikkat çeken Tollu, Erdemli’ye geçmişte hizmet verenlerin ve taş üstüne taş koyanların gayretlerinin unutulmaması gerektiğinin altını çizdi. Belediyelerin halkın yerel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere görev yaptığını, kent yaşamının hemen her safhasında mutlaka belediye olduğunu ifade eden Tollu, kendi dönemlerinde Erdemli’nin tarihinde görmediği hizmetleri aldığını, kutsal emaneti daha da yukarılara çıkarmak için azim ve aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Belediyenin mali yapısını güçlendirdiklerini ve Türkiye’de örnek gösterilecek bir belediye yapısı oluşturduklarına işaret eden Tollu, "Tüm kurumlar kamu kaynaklarını kullanarak hizmet yaparlar. Kullandığımız kamu kaynaklarının çok önemli olduğunu biliyoruz. Biz kamu kaynaklarını en rantabl kullanan belediyecilik anlayışını hakim kıldık. Birçok hizmetlerin kaynağını nasıl oluşturduğumuzu düne kadar yapılamayanları bugün nasıl yaptığımızı söyleyenlerin şunu iyi bilmesi gerekir, Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok.’ Kaynaklarınızı yerinde rantabl ve zamanında kullanırsanız mutlaka başarıya ulaşırsınız. Bizim yönetimimiz altında olan hiçbir faaliyetimiz zarar etmemektedir. Düne kadar kapalı olan petrol ve diğer ticari şirketlerimizin tamamı bizim himayemizde Kumkuyu’ya hizmet ediyor. Bu şirketler ciddi anlamda Erdemli Belediyesine katkı sunuyor. Biz akaryakıt ihtiyaçlarımızı Kumkuyu’daki petrolümüzden karşılıyoruz. Diğer belediyelerden en az yüzde 15 daha ucuz akaryakıt temin ediyoruz. Öyle olduğu halde en çok akaryakıt kullanan belediyeyiz. Erdemli’mizin bölgesi çok dağınık ve büyük olmasına rağmen kaynakları yerinde kullandığımız için sizlere hizmet olarak geri dönüyor" şeklinde konuştu.

İbadet bilinciyle hizmet ettiklerini ifade eden Tollu, Erdemli’nin gelişimi için çalışmayı sürdürmeleri gerektiğini, Erdemli Belediyesi olarak birlikte ve takım halinde çalışmakla güzel işler ortaya çıkardıklarını, Erdemli için bu gayretlerin devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Tollu, "İlçemizi daha iyi yerlere getirmek için hep birlikte çalışıyoruz. Erdemli’ye daha kaliteli hizmet sunmak adına omuz omuza gece gündüz çalışıyoruz. İnsanlarımızın hayat kalitesini yaşam standartlarını yükseltmek adına ibadet inancıyla aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. İhlasla imanla insanlarımıza hizmet etme gayreti içindeyiz. Biz insanlarımıza kategorize etmeden, hiçbir ayrım yapmadan hizmet götürüyoruz. Bizim anlayışımızda ayrımcılığa yer yok. Kim siyasi, etnik, mezhep anlamında insanları ayrıştırırsa bu memlekete en büyük ihaneti etmiş olur. Bunu kendim içinde söylüyorum. ‘Biz göreve geldiğimizde emaneti insanları ayrıştırmayacağız herkese eşit hizmet götüreceğiz’ diye söz vererek devraldık. Bu milletin dirliğe birliğe ihtiyacı var. Bu milletin dayanışmaya ihtiyacı var. İçeride dışarıda düşmanlarımız var. Biz milliyetçi olduğumuzu ve bu memleketi sevdiğimizi iddia ediyorsak, siyasi kaygılar ve başka endişelerle insanları kategorize etmek gibi bir ihanetin içerisinde asla olmamalıyız. Büyükşehir Belediyemizle, meclis üyelerimizle, merkez idarelerimizle, çalışma arkadaşlarımızla kentimize ülkemize daha çok hizmet için gece gündüz çalışma gayreti içindeyiz. Erdemli’nin dünü yarınları daha güzel olacak inşallah. Bize bu birlikteliği sağlayan bizi bir araya getiren bu güzel tablonun ortaya çıkmasına vesile olan çok değerli muhtarımız ve kooperatif başkanımıza minnet ve şükran duygularımızı arz ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum birliğiniz daim olsun" ifadelerini kullandı.