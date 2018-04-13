Başkan Toprak İslam aleminin Miraç Kandilini Kutladı

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Müslüman aleminin Miraç Kandilini kutladı.

Tüm İslam aleminin Miraç Kandilini kutlayan Toprak, “Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri olan Miraç Kandilinin, sevgi, kardeşlik ve barış duygularını kuvvetlendirmesini diliyorum. Ülkemize ve tüm insanlık alemine mutluluk, huzur ve barışın gelmesini temenni ederken İslam aleminin Miraç Kandilini tebrik ederim” diye konuştu.