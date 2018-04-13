Başkan Toprak İslam aleminin Miraç Kandilini Kutladı

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Müslüman aleminin Miraç Kandilini kutladı.
Tüm İslam aleminin Miraç Kandilini kutlayan Toprak, “Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri olan Miraç Kandilinin, sevgi, kardeşlik ve barış duygularını kuvvetlendirmesini diliyorum. Ülkemize ve tüm insanlık alemine mutluluk, huzur ve barışın gelmesini temenni ederken İslam aleminin Miraç Kandilini tebrik ederim” diye konuştu.
CHP'li Balbay'dan MEB'e çok sert LGS tepkisi: Bu iş karakolda bitecek
Aydın Doğan'dan Demirören'e: Hürriyet'in kumaşıyla fazla oynamayın!
Hollanda'da Suriye kararı
Hurda diye aldı, içinden onlarca altın çıktı!
Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar
Böyle baba olmaz olsun! Bebeğini çatıdan attı!
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama
20'den fazla kadınla evlendi, 200 çocuk sahibi oldu ve tam 256 yıl yaşadı!
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Okuyucu Yorumları 0 yorum