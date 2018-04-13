HABER

Başkan Toprak İslam aleminin Miraç Kandilini Kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 17:58 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Müslüman aleminin Miraç Kandilini kutladı.Tüm İslam aleminin Miraç Kandilini kutlayan Toprak, “Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri olan Miraç Kandilinin, sevgi, kardeşlik ve barış duygularını kuvvetlendirmesini diliyorum.

Başkan Toprak İslam aleminin Miraç Kandilini Kutladı

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Müslüman aleminin Miraç Kandilini kutladı.
Tüm İslam aleminin Miraç Kandilini kutlayan Toprak, “Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri olan Miraç Kandilinin, sevgi, kardeşlik ve barış duygularını kuvvetlendirmesini diliyorum. Ülkemize ve tüm insanlık alemine mutluluk, huzur ve barışın gelmesini temenni ederken İslam aleminin Miraç Kandilini tebrik ederim” diye konuştu.

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdıABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı
Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...
İstanbul'da ulaşıma sis engeli!İstanbul'da ulaşıma sis engeli!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Hollanda'da Suriye kararı

Hollanda'da Suriye kararı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

28 Şubat davasında karar verildi! 68 beraat, 21 müebbet

28 Şubat davasında karar verildi! 68 beraat, 21 müebbet

İstanbul Boğazı'na sis çöktü! Meteoroloji uyardı, yüzlerce gemi bekliyor

İstanbul Boğazı'na sis çöktü! Meteoroloji uyardı, yüzlerce gemi bekliyor

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüs kahyalarından akılalmaz vurgun

Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüs kahyalarından akılalmaz vurgun

CHP'li Balbay'dan MEB'e çok sert LGS tepkisi: Bu iş karakolda bitecek

CHP'li Balbay'dan MEB'e çok sert LGS tepkisi: Bu iş karakolda bitecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.