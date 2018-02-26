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Başkan Toru: “Ülkenin geleceğine sizler yön vereceksiniz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 14:08 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, Meram Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Ali Kaban Meram Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Başkan Toru: “Ülkenin geleceğine sizler yön vereceksiniz”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, Meram Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Ali Kaban Meram Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, konferans salonunda gerçekleşen toplantıda öğrencilerle sohbet ederken tavsiyelerde bulundu.
Türkiye’nin zor günlerden geçtiğini ve başarılı olabilmek için tarih bilincine sahip olunması gerektiğini belirten Başkan Toru, “İçinden geçmekte olduğumuz dönem itibariyle tarih bilincimize sahip çıkmamız gerekiyor. Biz tarihimizi bilmeden bu olaylarla baş etmemiz oldukça güç. Daha fazla okuyacağız. Akademik başarı önemli ancak tarih bilincini manevi bilinçle de desteklersek çok daha başarılı oluruz” dedi.

“Ülkenin geleceğine sizler yön vereceksiniz”
Başkan Toru, gençlerin ülkenin geleceğine yön vereceklerini ve onlara güvendiklerini ifade ederek, “Türkiye, şu anda yüz yılın adımlarını atıyor. Önümüzdeki yüz yıl boyunca Türkiye, bölgesinde söz sahibi olacak ve bugünden bunun taşları döşeniyor. Bu taşlar sizler için döşeniyor ve bu taşlar döşenirken sizler de ileride rol alacaksınız. Kiminiz hakim, kiminiz doktor, kiminiz eğitimci, kiminiz politikacı olacaksınız. Hepiniz farklı yerlerde bu ülkenin geleceğine yön vereceksiniz. Sizlere güveniyoruz“ şeklinde konuştu.
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Ali Kaban, öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak adına istek ve taleplerini dinledi.

Başkan Toru: “Ülkenin geleceğine sizler yön vereceksiniz”

Başkan Toru: “Ülkenin geleceğine sizler yön vereceksiniz”

Başkan Toru: “Ülkenin geleceğine sizler yön vereceksiniz”

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